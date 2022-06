Obránce Jeřábek se po konci ve Spartaku Moskva stal posilou Třince

Třinec - Hokejový obránce Jakub Jeřábek se stal po konci angažmá v Kontinentální lize ve Spartaku Moskva novou akvizicí mistrovského Třince. Jednatřicetiletý odchovanec Plzně se vrací do české extraligy po šesti letech a je zatím největší letní posilou Ocelářů.

"Avizovali jsme, že po odchodech hledáme do týmu ještě jednoho obránce. Je to komplexní bek, který má zkušenosti ze dvou mistrovství světa, z olympiády, NHL a KHL," uvedl v tiskové zprávě sportovní ředitel Jan Peterek.

Jeřábek startoval na světových šampionátech v letech 2016 a 2017 a pod pěti kruhy se představil letos v Pekingu. V roce 2016 odešel z mateřské Plzně do Podolsku, po jedné sezoně v KHL zamířil do Montrealu, odkud se ještě v sezoně 2017/18 přesunul do týmu pozdějšího vítěze Stanleyova poháru Washingtonu, a další ročník strávil prakticky celý na farmě dalšího šampiona NHL St. Louis. Potom se vrátil na dva roky do Podolsku a následovalo angažmá ve Spartaku.

V NHL sehrál za dva roky 38 utkání, dal dva góly a na šest přihrál. Ve dvou duelech play off přidal jednu přihrávku. Jeho jméno na Stanleyově poháru chybí, protože nenastoupil v potřebné polovině zápasů základní části či ve finálové sérii play off. Za St. Louis nastoupil pouze jednou. Působil také na farmách v AHL v Lavalu a San Antoniu.

"Zatím se stejně jako většina zkušených hráčů připravuje individuálně. Společně se sejdeme a uvidíme v polovině června na soustředění v Tatrách. Jakuba máme nakoukaného, známe jeho přednosti a myslím, že přesně zapadne do systému hry, který budeme chtít hrát," prohlásil nový trenér Třince Zdeněk Moták.

V KHL má Jeřábek na kontě 210 utkání včetně play off a 88 bodů za 25 gólů a 63 asistencí. V extralize dosud nastoupil k 362 utkáním a zaznamenal 115 bodů (17+98). V roce 2013 získal s Plzní mistrovský titul. V Třinci se setká i se spoluhráčem z tehdejšího mistrovského kádru, brankářem Markem Mazancem. "Na Marka Mazance se moc těším, je to člověk, co má pořád dobrou náladu. Přes léto se snažíme s rodinami navštěvovat, takže jsme spolu o Třinci mluvili," uvedl Jeřábek.

Do týmu, který letos v extralize triumfoval potřetí za sebou. "Je to momentálně jedna z nejlepších destinací v Česku. Před podpisem jsem mluvil s vedením i hlavním trenérem, rozhodování bylo jednoduché, obě strany měly zájem se domluvit," dodal Jeřábek.