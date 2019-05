Obránce Brabec podepsal s Plzní tříletou smlouvu

Plzeň - Reprezentační obránce Jakub Brabec podepsal s fotbalovou Plzní tříletou smlouvu. Viktoria se na šestadvacetiletého stopera rozhodla uplatnit opci. Klub o tom informoval na svém webu. Sparťanský odchovanec přišel na západ Čech v únoru z belgického Genku na půlroční hostování.

"Od začátku svého působení v Plzni prokazoval velkou sportovní kvalitu a zároveň velmi dobrý přístup a charakter. Ihned zapadl do kabiny a byl pro nás posilou. Jsme tedy rádi, že jsme mohli uplatnit opci a Jakub zůstane v našem kádru i pro nadcházející sezony," řekl generální manažer klubu Adolf Šádek.

Z podpisu smlouvy s Brabcem měl radost i trenér Pavel Vrba. "Jakub nás svými výkony i přístupem určitě přesvědčil, že může být v následujícím období platnou součástí hráčského kádru Viktorky," uvedl kouč.

Brabec v lize nastupoval při hostováních také za Žižkov a Brno. Se Spartou v sezoně 2013/2014 vybojoval triumf v lize i v domácím poháru. V roce 2016 přestoupil z Letné do Belgie. V Genku odehrál za dvě sezony 37 ligových duelů, dalších 11 zápasů v Evropské lize a čtyři v Belgickém poháru.

V srpnu minulého roku odešel na hostování do tureckého Rizesporu, kde nastoupil do 17 utkání. V lednu ale přišel o pevné místo v sestavě poté, co klub přivedl dva obránce z portugalské ligy. Do posledních pěti duelů už nezasáhl. V Turecku se dohodl na ukončení hostování a zamířil do Viktorie.

V dresu Plzně naskočil na jaře do deseti ligových zápasů a pomohl ke druhé příčce, která znamená start ve 2. předkole Ligy mistrů.

"Ve Viktorce se cítím dobře, je tu perfektní parta a pro hráče vytvořené skvělé podmínky. Čím více zápasů jsem měl za sebou, tím lépe jsem se cítil i na hřišti. Těším se na novou sezonu," prohlásil Brabec.

Čtrnáctinásobný reprezentant nechybí v nominaci trenéra Jaroslava Šilhavého na červnové domácí kvalifikační zápasy o postup na mistrovství Evropy 2020 proti Bulharsku a Černé Hoře. Naposledy si v reprezentaci zahrál v polovině listopadu v přátelském zápase proti Polsku.