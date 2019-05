Obránce Brabec podepsal s Plzní tříletou smlouvu

Plzeň - Reprezentační obránce Jakub Brabec podepsal s fotbalovou Plzní tříletou smlouvu. Viktoria se na šestadvacetiletého stopera rozhodla uplatnit opci. Klub o tom informoval na svém webu. Sparťanský odchovanec přišel na západ Čech v únoru z belgického Genku na půlroční hostování.

V roce 2016 Brabec přestoupil z Letné do Belgie. V srpnu minulého roku odešel na hostování do turecké Rizesporu, v lednu ale přišel o pevné místo v sestavě poté, co klub přivedl dva obránce z portugalské ligy. V Turecku se dohodl na ukončení hostování a zamířil do Plzně.

Čtrnáctinásobný reprezentant nechybí v nominaci trenéra Jaroslava Šilhavého na červnové domácí kvalifikační zápasy o postup na mistrovství Evropy 2020 proti Bulharsku a Černé Hoře.