Obránce Bachmutu trápí nedostatek munice i viróza, uvedl voják z fronty

Kyjev - Obránci Bachmutu pociťují nedostatek munice, kvůli neustálému ostřelování mají ve svých řadách mnoho raněných a v poslední době se mezi nimi také šíří neznámá virová infekce. Zásobování vojáků ale funguje a ukrajinským silám se zatím daří držet pozice. Serveru BBC News to řekl jeden z obránců města, bývalý ukrajinský poslanec a nyní granátník Jurij Syroťuk, podle nějž by bylo o obklíčení města a jeho nevyhnutelném pádu do rukou ruské armády předčasné hovořit.

Zhodnotit celkovou operativní situaci ve městě sice není v jeho silách, ale v jižním sektoru, kde působí, se ukrajinské síly drží, uvedl také Syroťuk. "V našem sektoru je nyní situace stabilizovaná. Mám na mysli jižní křídlo Bachmutu. Situace je tu klidná v tom smyslu, že sice neustále přicházejí útoky a ostřelování, ale držíme pozice," uvedl granátník.

Ruská armáda se snaží o získání Bachmutu na ukrajinském Donbasu už několik měsíců. Poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak v lednu označil tamní boje za nejkrvavější epizodu ruské invaze na Ukrajinu. Vedení Ukrajiny a ukrajinské armády se zatím nechce Bachmutu vzdát, ukrajinští armádní představitelé ale uvádějí, že se o udržení města nebudou snažit za každou cenu, podotkl server BBC News.

Virová infekce, která trápí ukrajinské vojáky, podle odhadů granátníka z Bachmutu doléhá ještě více na Rusy, kteří na město postupují přes bahnitou půdu. "Pozice ve městě jsme si dobře vybavili. Máme ohřívače na nohy, možnost cítit se tak nějak normálně. Zatímco nepřátelé jsou v pohybu a padají při tom do bahna. Jestli má u nás polovina lidí teplotu a kašel, tak si nechci ani představovat, jak je to u nich," vysvětlil.

Zásobování podle něj funguje uspokojivě - z týlu obráncům Bachmutu vozí teplé jídlo, odvážejí raněné a vozí vojáky do blízkých vesnic, aby se čas od času umyli. Funguje i rotace obránců města.

Ukrajinci bránící Bachmut mají podle odhadů Syroťuka třikrát menší ztráty než Rusové. Bilance by podle něj byla pro ukrajinskou stranu ještě příznivější, kdyby se nepotýkala s nedostatkem munice.

"Zatímco v létě jsme během bojů za Majorsk v Doněcké oblasti vypálili v průměru 300 granátů denně, tak teď si jich můžeme dovolit vypálit 30 za den. Šetříme každý granát," popsal granátník. Nedostatková je podle něj i další munice. "Dokonce i na minomet dávají pět min denně," uvedl. Problémové podle něj začaly být dodávky munice ke zbraním dodaným ze Západu.

Za rozhodující ale exposlanec považuje bojovou morálku. "Válku nevyhrají (německé tanky) leopardy, ale motivovaní lidé. Hlavním úkolem je zachovat vysokou motivaci armády a podporu společnosti," uzavřel.