Obrana pošle na Ukrajinu další zbraně nebo munici za 17 milionů korun

Praha - Ministerstvo obrany pošle na Ukrajinu další zbraně nebo munici za 17 milionů korun. Dostala je darem od českých zbrojařských firem. Dar dnes večer na mimořádném zasedání schválila na návrh ministryně obrany Jany Černochové (ODS) vláda, sdělil ČTK Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva obrany. O daru obrana také informovala na svém twitteru. Celkem už poslala na pomoc Ukrajině proti ruské invazi vojenský materiál za více než 650 milionů korun. Podle ministryně Černochové by mohlo Česko vyslat na Slovensko 400 vojáků. Denně nyní do Česka přichází 5000 migrantů, před měsícem to bylo úhrnné číslo za celý měsíc, uvedl ministr vnitra Rakušan. Kabinet vypracoval harmonogram přípravy předpisů kvůli pomoci Ukrajincům. Rakušan předloží příští týden návrh mimořádné ochrany podle dohody EU.

Materiál, kterým se dnes zabývala vláda, ministerstvo obrany dostalo od společností Česká zbrojovka, Holík International, DSS a Sellier & Bellot. Kabinet schválil jeho bezúplatný převod Ukrajině. Jsou mezi ním kulomety, útočné pušky, samopaly, náboje pro ně a taktické rukavice.

"Děkuji zástupcům všech zapojených zbrojařských firem, že v této nelehké době našli během několika dní materiál, který Ukrajina nutně potřebuje k obraně proti Putinově agresi," uvedla Černochová.

Zbrojaři podle ministerstva obrany darovali stovky kulometů, útočných pušek, samopalů, více než 100.000 příslušných nábojů a asi tisícovku taktických rukavic. Darování přes ministerstvo obrany zvolili, aby se proces urychlil. Předání Ukrajině nyní zajistí ministerstvo.

Černochová se zbrojaři jednala o možnostech dodávek na Ukrajinu v neděli. Soukromé firmy chtějí podpořit Ukrajinu i přímými dodávkami. Vojenský materiál chtějí poslat třeba holding Czechoslovak Group nebo firmy STV Group a Meopta-optika. Na vojenskou pomoc Ukrajině mohou lidé přispívat na bankovní účet 304452700/0300, který zřídila ukrajinská ambasáda.

Vláda už dříve rozhodla o darování 4000 dělostřeleckých granátů za 36,6 milionu korun a tisíců pušek a pistolí s miliony náboji za 188 milionů korun. Na Ukrajinu poslala i další vojenský materiál za asi 400 milionů korun. Kvůli bezpečnosti ho podrobně nespecifikovala. Ve středu ale ministerstvo potvrdilo, že v něm bylo i 160 protileteckých střel S-2 za 38,5 milionu korun. Ve středu pak vláda schválila dar zdravotnického materiálu z armádních zásob za 21 milionů korun.

Černochová: Česko by mohlo na Slovensko vyslat 400 vojáků

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) dnes seznámila vládu s tím, že pro posílení východního křídla NATO je pro Českou republiku nejlepší zapojení na Slovensku. Vysláno by mělo být asi 400 vojáků z mechanizovaných jednotek, logistického zabezpečení, Vojenské policie nebo velení a spojení. Do společné tzv. battlegroupy by měly být zapojeny také Slovensko, Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko. Až bude podoba mise domluvena, bude ji muset schválit vláda a Parlament. Černochová to řekla po dnešním mimořádném jednání vlády na tiskové konferenci.

"Z těch variant, které jsou teď na stole, bychom upřednostnili vznik slovenské battlegroupy, ve které by byla Česká republika společně se Slovenskem, Maďarskem, Rumunskem a Bulharskem," řekla Černochová.

Česká republika by do ní měla uvolnit 400 vojáků, kteří působí v rámci prvku velení a spojení, dále mechanizovanou jednotku, Vojenskou policii a logistické zabezpečení. V následujících dnech o tom bude Česko jednat s dalšími zeměmi, které se mají do jednotky zapojit. Až se dohodnou na tom, která ze zemí bude uskupení velet, bude se vysláním zabývat vláda a následně Parlament.

Černochová řekla, že vyslány by měly být jiné jednotky, než které jsou zapojeny do sil velmi rychlé reakce NATO. U nich vláda minulý týden rozhodla o možnosti vyslání do jakékoli členské země NATO.

NATO o posílení svých východních členských zemí nedávno rozhodlo kvůli ruské agresi na Ukrajině. Kromě Slovenska by vojáci měli být rozmístěni také v Rumunsku.

Kvůli anexi Ukrajiny do ČR přichází 5000 migrantů denně, dřív to bylo za měsíc

Denně nyní kvůli ruskému napadení Ukrajiny do Česka přichází 5000 migrantů, před zhruba měsícem to bylo úhrnné číslo za celý měsíc. Uvedl to ve čtvrtek ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) po mimořádném jednání vlády, na kterém se ministři zabývali přípravou změn legislativy. Část pravidel pro uprchlíky se podle Rakušana zjednoduší už od pátku, kdy začne platit nouzový stav.

Vláda dnes podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) schválila možnost využití státních hmotných rezerv k řešení následků migrační vlny z Ukrajiny. "Zásoby státu potřebné ke zvládnutí velké migrační vlny budou moci být na základě tohoto rozhodnutí bezúplatně poskytovány pro potřeby základních složek integrovaného záchranného systému či pro humanitární účely," stojí v tiskové zprávě uřadu vlády.

Systém práce asistenčních center ve všech krajích, kam uprchlíci směřují kvůli prvnímu kontaktu s úřady, je podle Rakušana nastaven velmi dobře. "Samozřejmě jsou některá úzká hrdla," uvedl s tím, že problémy řeší operativně.

Vláda by měla podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) na příštím jednání projednat i finanční podporu uprchlíkům v nouzi. "Částka by měla stačit k tomu, aby osoba mohla hradit základní životní potřeby. Počítáme s tím, že střechu nad hlavou má zajištěnou," uvedl Jurečka. Příspěvek by mohli dostávat i lidé, kteří u sebe uprchlíky ubytují. Česko chce v EU jednat o tom, aby se na podporu daly využít evropské peníze.

Ministři dnes podle premiéra Petra Fialy (ODS) vyslechli na jednání informaci od bezpečnostních složek, probrali, jaké jsou další scénáře, a "diskutovali o jízdním řádu příprav předpisů pro pomoc lidem, kteří utíkají do Česka před válkou na Ukrajině".

Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky dnes oznámil, že z Ukrajiny za týden od zahájení ruské invaze uprchlo více než milion lidí, což je více než dvě procenta populace. Nejvíc uprchlíků míří do Polska, podle polské pohraniční stráže jich tam dosud dorazilo přes 575.000. Druhý nejvyšší počet uprchlíků je v Maďarsku - podle středečních údajů přes 133.000 lidí. Bezmála 100.000 uprchlíků registruje Moldavsko. Pro srovnání, v roce 2015, kdy vrcholila evropská migrační krize, dorazilo různými cestami do Evropy více než milion lidí.

Vláda připraví předpisy kvůli uprchlíkům, vnitro svůj předloží příští týden

Kabinet na svém nočním čtvrtečním mimořádném jednání vypracoval harmonogram přípravy předpisů kvůli pomoci lidem z Ukrajiny, kteří utíkají do Česka kvůli ruské vojenské invazi do jejich vlasti. Novinářům to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) předloží příští týden návrh mimořádné ochrany uprchlíků podle dnešní dohody ministrů vnitra států Evropské unie.

Fiala řekl, že kabinet vyslechl podrobnou informaci příslušných orgánů a zpravodajských služeb o dalších scénářích vývoje konfliktu na Ukrajině. "Také jsme diskutovali o dalším harmonogramu kroků, jízdním řádu příprav předpisů, které jsou nezbytné pro to, abychom mohli pomoci lidem, kteří utíkají před válkou do ČR," uvedl. Kabinet podle něj má připravené jednotlivé kroky a scénáře a bude podle nich postupovat.

Vnitro bude příští týden vlastním předpisem reagovat na dohodu ministrů zemí EU na dočasném zavedení mimořádné ochrany pro uprchlíky z Ukrajiny. Státy podle ní Ukrajincům nejméně na rok zajistí přístup k práci, vzdělání či sociální podpoře. Mimořádná pravidla, která mají usnadnit situaci Ukrajincům i azylovým úřadům členských zemí, unie využije poprvé ve své historii.

Rakušan novinářům řekl, že jednoduchá dočasná ochrana by měla po dobu krize umožňovat uprchlíkům přístup k zaměstnání či sociálnímu a zdravotnímu systému. "Implementace může být upravena národní legislativou, to není žádný diktát," dodal. Bez úpravy by mohlo hrozit ochromení činnosti některých úřadů. Do Česka nyní totiž přichází asi 5000 cizinců denně, což před měsícem odpovídalo měsíčnímu úhrnu. Je pravděpodobné, že kabinet bude usilovat o zrychlené projednání normy ve stavu legislativní nouze.