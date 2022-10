Obrana podepsala smlouvy o darování tanků Leopard z Německa

Berlín/Praha - Zástupci ministerstva obrany dnes podepsali sérii smluv o darování tanků Leopard z Německa, sdělil dnes úřad ČTK. První tank Leopard 2A4 německá společnost Rheinmetall dodá v prosinci, zbývající pak postupně do konce roku 2023, informovala agentura Reuters a portál European Defence Review (EDR). Německo se rozhodlo darovat Česku 14 starších tanků Leopard 2A4 a vyprošťovací vozidlo za to, že Praha podporuje dodávkami vojenského materiálu a zbraní ukrajinskou armádu v jejím boji proti ruské invazi. Darované tanky budou pocházet ze skladových zásob Rheinmetallu.

Celkem dnes byly podepsány čtyři dokumenty. Dohodu o dodávce tanků české ministerstvo uzavřelo s firmou Rheinmetall. S Německem pak zástupci obrany podepsali memorandum o porozumění, implementační dohodu k výcviku a administrativní ujednání. Součástí dodávky jsou kromě 14 bojových a jednoho vyprošťovacího tanku Bpz3 Büffel také náhradní díly, munice a tříletá servisní podpora ze strany dodavatele, zahrnuje i výcvik českých vojáků.

Tanky, které česká armáda dostane, původně využívala švýcarská a německá armáda. Po vyřazení je odkoupila společnost Rheinmetall. Podle ministerstva jsou plně funkční. Náměstek ministryně obrany pro vyzbrojování Lubor Koudelka uvedl, že Rheinmetall nyní pracuje na plném zprovoznění a úpravách techniky, aby vyhovovala očekáváním armády. "Největší úpravy budou provedeny v oblasti spojovacích prostředků, kde komunikační systém bude upraven dle potřeb armády ČR," uvedl ředitel sekce rozvoje sil ministerstva obrany Petr Milčický.

Podle Jána Kerdíka z této sekce by mělo být první vozidlo dodáno podle harmonogramu do konce letošního roku, poslední bojový tank pak do konce roku příštího. Stejnou informaci přinesl i Reuters a server EDR. Vyprošťovací vozidlo, které je namontováno na vylepšeném podvozku Leopard 2, bude připraveno podle Kerdíka do poloviny roku 2024.

První ze dvou kurzů pro osm řidičů a instruktorů začne ve výcvikovém středisku německé armády v Münsteru příští týden. Zbylí vojáci, kteří budou tanky obsluhovat, budou cvičit po dodání dostatečného počtu vozidel v přáslavické posádce pod vedením mobilního výcvikového týmu německé armády.

Nyní používané tanky T-72 M4 CZ čeká podle Milčického plánované technické zhodnocení. U 73. tankového praporu Přáslavice zůstanou do doby, než budou nahrazeny novými tanky.

Tanky Německo Česku darovalo jako kompenzaci za výzbroj sovětské výroby, která putovala na Ukrajinu k ochraně před ruskou agresí. Do země napadené Ruskem Česko poslalo podle dostupných informací tanky T-72 a další těžkou bojovou techniku.

Německou pomoc při nahrazení techniky darované na Ukrajinu na začátku května dohodl s německým kancléřem Olafem Scholzem premiér Petr Fiala. Česká ministryně obrany Jana Černochová v květnu oznámila, že Německo daruje České republice 15 starších tanků Leopard 2A4. Obě země zároveň jednají o nákupu dalších až 50 nejmodernějších tanků Leopard verze 2A7+ různých modifikací, které by Česko pořídilo v příštích letech.