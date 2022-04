Obrana podepsala miliardovou smlouvu na pronájem satelitního pásma

Praha - Ministerstvo obrany dnes podepsalo smlouvu s Airbus Defence and Space o pronájmu satelitního pásma pro komunikaci vojáků na zahraničních misích. Za 15 let zaplatí 1,08 miliardy korun. Obrana to dnes uvedla na svém webu www.army.cz. Podle úřadu bude díky zakázce utajená komunikace v zahraničních operacích bezpečnější.

Satelitní pásmo s označením UHF bude využito pro TACSAT, což je vojenská komunikační síť, kterou tvoří radiostanice pro zabezpečení utajené komunikace na taktickém stupni velení. "Služba taktické satelitní komunikace se vyznačuje vysokou flexibilitou spojenou s okamžitým navázáním spojení s jednotkou za pohybu i při vedení bojové činnosti," uvedlo ministerstvo. Čeští vojáci jsou vybaveni terminály a radiostanicemi, které v TACSAT umí pracovat, neměli ale dosud k dispozici UHF satelitní pásmo pro provoz systému. Hodnota zakázky je 1,081 miliardy korun bez DPH na 15 let, smlouva bude trvat do roku 2037.

Náměstek pro vyzbrojování Lubor Koudelka uvedl, že nabídku na pronájem volného pásma ministerstvo dostalo s časovým omezením do konce dubna. Je podle něj pravděpodobné, že v horizontu následujících pěti až sedmi let žádné dostupné pásmo UHF nebude k dispozici. Poznamenal, že ministerstvo obrany prověřovalo i jiné alternativy pronájmu prostřednictvím EU, NATO a jejich členských zemí, nebyly ale dostupné.

Podle armády má armáda o systém TACSAT dlouhodobě zájem a naléhavost jeho pořízení vzrostla po rozpoutání války na Ukrajině. "Systém bude sloužit primárně pro zajištění bezpečnosti našich vojáků nasazených v zahraničních operacích v Pobaltí, v Africe, ale také na Slovensku, kde od dubna působí mnohonárodní bojové uskupení NATO," uvedl Koudelka.

Systém podle něj zajistí bezpečnější komunikaci a ochranu vojáků při jejich nasazení v operacích a umožní jim spojení i v členitém terénu nebo městské zástavbě, a to na vzdálenost přesahující dosah běžné radiové komunikace.

Airbus Defence and Space je divizí společnosti Airbus. Zabývá se obrannými a leteckými produkty. Česká armáda od ní již dříve koupila letouny CASA.