Praha - Ministerstvo obrany vynaloží do roku 2021 nejméně 61 miliard korun na investice. Ještě letos chce uzavřít smlouvy na nákup pásových bojových vozidel pěchoty (BVP), víceúčelových vrtulníků nebo mobilních radiolokátorů. Vypsána také bude soutěž na obměnu stovek několik desetiletí starých terénních automobilů. Novinářům to dnes na generálním štábu v Praze řekli ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) a náčelník generálního štábu Aleš Opata.

Na setkání s médii představitelé armády a ministerstva hodnotili uplynulý rok a představili plány na letošek. Podle Metnara byly za plynulý rok vládě předloženy zakázky za 70 miliard korun a uzavřeny byly smlouvy za asi deset miliard korun. Do konce roku 2021 by měla obrana dát do investic 61 miliard, řekl.

Ministerstvo má nyní rozpracovánu řadu projektů za desítky miliard korun. Financování některých z nich se protáhne na několik let. Ostře sledované bude zejména pořízení pásových BPV, které budou stát přes 50 miliard Kč. Za víceúčelové vrtulníky ČR zaplatí řádově kolem deseti miliard a za mobilní radiolokátory MADR z Izraele asi tři miliardy.

V minulosti se uzavírání velkých tendrů protahovalo, například izraelské radary jsou již výrazně za bodem své životnosti. Metnar letošní plán označil za ambiciózní. Řekl, že jako ministr bude trvat na termínech, transparentnosti zakázek a zapojení českého průmyslu do nich.

Opata řekl, že loni armáda dostala více než 3000 neprůstřelných vest, které byly rozděleny jednotkám do misí či brigádě rychlého nasazení. Asi 1500 nových přileb dostaly také speciální síly či výsadkové jednotky. V minulosti měla obrana s nákupem vest a přileb potíže. Podle Opaty nyní armáda ve vojskových zkouškách testuje nové přilby. Pokud testy dopadnou dobře, v příštích třech letech jich vojáci dostanou asi 30.000. Příští rok by také armáda měla získat první kusy velitelsko-štábních a spojovacích BVP, lehkých obrněných vozidel pro chemiky nebo přenosných protiletadlových raketových systémů. Smlouvy na ně byly uzavřeny v uplynulých měsících či letech.

Podle Opaty se dokončuje dohoda na dodávku ručních zbraní. Armáda musí postupně podle něj obměnit desítky tisíc starých útočných pušek. Urychlit chce také obměnu asi 40 let starých terénních automobilů UAZ. Letos by na ně měla být vypsána soutěž. Podle Opaty zájem o tendr projevilo asi osm či devět zájemců. Řekl, že na vozidla vojáci nekladou specifické požadavky, hlavním kritériem v zakázce by tak měla být cena. Vojáci nyní používají asi 700 vozů UAZ.

S rychlostí nákupů má ministerstvo obrany dlouhodobé potíže. Od příštího roku by v rámci generálního štábu mělo vzniknout akviziční pracoviště. Armádní nákupčí získají možnost pořizovat vybraný materiál. Cílem je, aby ulevili kolegům z ministerstva obrany, kteří by se měli více věnovat strategickým zakázkám. Pracoviště bude sídlit ve Staré Boleslavi, zaměstná do 40 lidí. "Pevně věřím, že po roce 2020 už nebudeme řešit, jestli máme ve skladě maskáče," poznamenal Opata s odkazem na potíže z minulosti.

Během letošního roku je v plánu vznik dalších jednotek či změny ve velení. Od začátku ledna začalo fungovat organizační jádro nového velitelství kybernetických sil, během roku začnou pracovat i první části nového výsadkového pluku a praporu logistického zabezpečení. Vznikne také velitelství teritoria, které bude řídit přípravu a výcvik aktivních záloh na jednotlivých krajských velitelstvích. Vedení armády také již dříve informovalo, že začne přecházet z dvoustupňového na třístupňové velení, které bude mít strategickou, operační a taktickou úroveň. Zavedení bude podle Opaty trvat měsíce a léta.

Zároveň řekl, že se dokončuje dokument koncepce výstavby armády (KVAČR) do roku 2030. Nebude podle něj měnit strategické zadání, ale bude reagovat na bezpečnostní hrozby. Více se tak bude zabývat třeba robotizací nebo kybernetickými hrozbami.