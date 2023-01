Obrana očekává do měsíce oficiální švédskou nabídku na obrněnce

Praha - Ministerstvo obrany očekává, že přibližně do měsíce obdrží oficiální nabídku švédské vlády na nákup pásových bojových vozidel pěchoty CV90. Smlouvu se švédskou vládní vyzbrojovací agenturou FMV a výrobcem BAE Systems Hägglunds AB by chtěl úřad uzavřít do konce května. ČTK to dnes sdělilo ministerstvo obrany. Informace o postupu zakázky dnes ministryně obrany Jana Černochová (ODS) předložila členům vlády.

"Ministryně kabinet informovala, že v rámci intenzivních vyjednávání se švédskou stranou došlo k vyjasnění právního rámce budoucích smluvních vztahů," uvedlo ministerstvo. Smlouva o nákupu BVP bude podle úřadu třístranná, stejně jako v prosinci podepsané memorandum. Týkat se tak bude ministerstva obrany, agentury FMV a výrobce BAE Systems Hägglunds AB.

Ministerstvo obrany zároveň uzavře mezivládní dohodu s agenturou FMV, která do většího detailu než třístranná smlouva rozpracuje zapojení švédské vlády jak do dodávek, tak především do následného užívání vozidel. "Obě tyto dohody plánuje ministerstvo obrany podepsat do konce května letošního roku. Ministerstvo obrany též očekává, že v horizontu měsíce obdrží oficiální nabídku švédské vlády," uvedl úřad.

Černochová v prosinci oznámila podepsání nezávazného memoranda, které mimo jiné stanovuje kupní cenu v maximální výši 51,684 miliardy korun včetně DPH. Deklarovanou cenu výrobce garantuje do konce června. Memorandum také stanovuje zapojení českého obranného průmyslu v minimální výši 40 procent z celkových nákladů na pořízení BVP.

Na území ČR se počítá i s údržbou vozidel, kterou by měly kompletně provádět české firmy, včetně státního podniku VOP CZ. S dalším postupem a harmonogramem veřejné zakázky budou firmy seznámeny v únoru na "průmyslovém dnu".

O zahájení jednání o pořízení švédských vozidel CV90 od BAE Systems cestou mezivládní dohody rozhodla vláda v polovině loňského července. Česká armáda poptává 210 pásových bojových vozidel pěchoty v sedmi modifikacích pro přezbrojení 7. mechanizované brigády. První vozidla by armáda mohla obdržet v roce 2026.