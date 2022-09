Obrana navrhuje nový zákon, má zlepšit financování obranyschopnosti

Praha - Ministerstvo obrany navrhuje nový zákon, který má umožnit stabilní financování armády. Zajistí povinnost vydávat ročně dvě procenta českého HDP na obranu, stanoví způsob financování armádních strategických projektů a také definuje obranné výdaje, za jejichž řízení bude odpovědné ministerstvo obrany, uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě. Modernizační fond, který původně ministerstvo chtělo zřídit, vznikat nebude. Návrh zákona nyní ministerstvo pošle dalším úřadům do připomínkového řízení.

Zástupci ministerstva a armády opakovaně poukazovali na to, že vojáci potřebují dlouhodobou jistotu financování, aby mohli často mnohamiliardové nákupy naplánovat. Poukazují na to, že dokončení významných tendrů trvá minimálně dva roky a úřad potřebuje mít jistotu jejich financování. Vadí jim proto náhlá politická rozhodnutí, která mění rozpočet ministerstva.

Nový systém, který ministerstvo obrany navrhuje, bude znamenat, že resort bude mít každoročně k dispozici úhrnnou částku na strategické projekty. Za strategické obrana označuje tendry s dopadem na obranyschopnost státu nad 300 milionů korun, schvalovat je bude vláda. V rozpočtu ministerstva bude na strategické projekty určena celková částka, ze které bude úřad čerpat. Pokud vyčerpána nebude, bude převedena do dalšího roku. Podle zástupců ministerstva se tak sníží tlak na to, aby úřad přidělené peníze využil v daný rok. Nový návrh nahrazuje původně zamýšlený modernizační fond. S jeho zřízením nesouhlasilo ministerstvo financí, uvedli zástupci obrany.

Zákon nově také stanoví, že na obranu Česko každoročně vyčlení dvě procenta svého HDP, k čemuž se Česko opakovaně zavázalo v NATO. Letos obrana hospodaří s 89 miliardami korun, což je 1,35 procenta HDP. Vládní koalice v programovém prohlášení uvedla, že dvouprocentní hranice dosáhne Česko nejpozději v roce 2025. Její zástupci avizovali, že se pokusí cíle dosáhnout o rok dříve. O uzákonění povinnosti dávat na obranu dvě procenta HDP usiluje ministryně obrany Jana Černochová (ODS) dlouhodobě.

Do dvou procent se budou započítávat i obranné výdaje, které se týkají jiných úřadů. Pokud bude některé z ministerstev spouštět projekt, který bude mít přesah do obranyschopnosti státu, bude o něm muset tři roky dopředu informovat obranu. Ta je posoudí podle metodiky NATO. Pokud splní definici obranný výdajů, zahrne je do obranného rozpočtu.

Ministerstvo obrany letos státní úřady oslovilo, aby mu poslaly návrhy na započtení jejich výdajů do dvouprocentního limitu. Podle ekonomické náměstkyně ministryně obrany Blanky Cupákové dodaly projekty za asi pět miliard korun, započíst z nich bude možné řádově stamiliony korun. Úředníci je ještě posuzují.