Praha - Ministerstvo obrany koupí od společnosti Tatra Trucks do tří let dalších 71 nákladních automobilů. Za vozy T-815 a T-810 zaplatí 467,5 milionu korun. Informaci o zakázce předloží v pondělí vládě ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), sdělil ČTK Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva obrany. V dalších letech bude moct ministerstvo obrany na základě smlouvy dokoupit 30 vozidel T-815 za dalších 252,6 milionu korun. Ministři dostanou informace i k dalším zakázkám celkem za více než čtyři miliardy korun. Nejdražší se bude týkat výcviku pilotů a leteckého personálu do roku 2025 státním podnikem LOM Praha. Obrana za něj zaplatí asi 3,5 miliardy korun.

Od firmy Tatra Trucks chce v letech 2019 až 2021 ministerstvo koupit těžké a střední nákladní terénní automobily. Kopřivnická společnost dodá vojákům celkem 71 vozidel, z toho 37 nákladních terénních těžkých strojů T-815 6x6 valník a 34 nákladních terénních středních vozů T-810 tří typů valníkových modifikací. Obdrží za to 467,5 milionu bez DPH. Smlouva ministerstvu zároveň umožní, aby v letech 2022 až 2024 pořídilo dalších 30 vozidel T-815, za které zaplatí asi 252,6 milionu korun.

"Tato vozidla byla v minulosti pořízena v letech 2006 a 2015 a byly provedeny veškeré typy zkoušek, aby mohla být zavedena do užívání v resortu jako vojenský materiál," uvedl Fajnor. Nová auta podle něj postupně nahradí staré automobily a doplní tabulkové počty. Vozidla by v případě bojů sloužila k dovozu materiálu pro bojovou činnost, využití také najdou při zabezpečení výcviku a u jednotek nasazených v zahraničních operacích.

Tatra Trucks dodává armádě i jiné typy nákladních vozidel. V létě například Metnar seznámil vládu se zakázkou na nákup až 61 vozidel Tatra na přepravu kontejnerů asi za 760 milionů korun.

Vláda zároveň v pondělí probere miliardovou zakázku na letecký výcvik armádních pilotů v letech 2019 až 2025. "Předmětem veřejné zakázky je zajištění leteckého výcviku posluchačů Univerzity obrany, pilotů Ministerstva obrany ČR, pilotů Armády České republiky při současném zajištění součinnostních letů, včetně syntetického a simulovaného výcviku pro podporu dalších organizačních složek resortu ministerstva obrany," uvedl Fajnor. Součástí zakázky podle něj není jen výcvik pilotů, ale také příprava pozemního personálu nebo velitelů a poskytnutí letecké techniky a personálu. Ministerstvo za to zaplatí do roku 2025 podle předpokladů 3,51 miliardy korun bez DPH. Smlouva má být uzavřena v prosinci, platná bude do konce roku 2025 s možností prodloužení do konce roku 2028.

Vláda dále dostane informace o nákupu munice pro přenosné protiletadlové raketové komplety RBS-70. Za 140,4 milionu korun armáda plánuje koupit 135 kusů protiletadlových řízených střel. Ministři proberou i tři zakázky týkající se informačního systému GINIS jihlavské společnosti Gordic, za které ministerstvo zaplatí podle zkušeností z uplynulého období asi 369 milionů korun. Po podpisu bude smlouva platit 48 měsíců.