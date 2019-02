Praha - Ministerstvo obrany koupí dva nové pasivní sledovací systémy. Armádě je dodá pardubická společnost ERA. Za dva mobilní systémy obrana zaplatí asi 645 milionů korun bez DPH. O zakázce dnes informuje vládu ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Ministři dnes dostanou také informace o plánovaném uzavření smluv za asi 580 milionů korun mezi státním podnikem Vojenský technický ústav (VTÚ) s dodavateli při výrobě lehkých chemických vozidel pro armádu. ČTK to sdělil Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva obrany.

Pasivní radiolokátory přijímají elektromagnetickou energii z okolí, samy ale žádné signály nevysílají. Žádný radar je proto nemůže odhalit. Dokážou sledovat mnoho cílů současně.

Firma ERA je tradičním dodavatelem pasivních radiolokátorů, v Pardubicích byly v minulosti vyrobeny světoznámé radiolokátory Věra či Tamara. "Je jediným výrobcem (mimo Rusko a Čínu) s vlastnictvím patentů pro vývoj a výrobu systémů na bázi v Armádě ČR již zavedeného systému Vera NG," poznamenal Fajnor. Podotkl, že jde o udržení národního know-how v oblasti pasivních systémů elektronického boje.

Modulární pasivní sledovací systém Deployable passive ESM tracker bude umístěn na podvozcích čtyřnápravové Tatry T-815. Předpokládaná hodnota zakázky je 644,6 milionu korun. Uzavření smlouvy se očekává do května 2019, systémy by armáda měla dostat do roku 2021.

Metnar dnes vládě také předloží informace o dodávkách souvisejících s nákupem 80 lehkých obrněných vozidel pro chemiky, za které ministerstvo obrany zaplatí 5,1 miliardy korun s DPH. Armádě je dodá státní podnik Vojenský výzkumný ústav. Mezi dodavateli je i další státní podnik VTÚ, který nyní plánuje uzavřít smlouvy s 11 subdodavateli o dodávkách za 580,4 milionu korun. Mezi hlavními subdodavateli bude podle Fajnora například slovenská společnost EVPÚ, výrobce senzorového kontejneru s optickým zaměřovacím přístrojem, nebo belgická firma FN Herstal, která vyrábí kulomet FN Mag.

Bezpečnostní rada vzala na vědomí dlouhodobý výhled pro obranu

Bezpečnostní rada státu (BRS) dnes ráno vzala na vědomí dlouhodobý výhled pro obranu do roku 2035. Devítičlenný pracovní orgán vlády projednal také koncepci přípravy občanů k obraně státu na léta 2019 až 2024, která má zefektivnit systém průpravy dětí na základních a středních školách a řeší též zavedení systému dobrovolné přípravy v míru mimo výkon branné povinnosti. V dnešní tiskové zprávě to uvedl úřad vlády.

Dlouhodobý obranný výhled naposledy vláda schválila v roce 2015, týkal se tehdy období do roku 2030. Materiál měl za úkol stanovit, kam by se měly rozvíjet schopnosti české armády a kam by armáda měla směřovat. Obrana ho označovala za základní východisko pro obranné plánování. Nyní předkládaný dokument posouvá obranný výhled do roku 2035.

Bezpečnostní rada státu se zabývala také například aktuální problematikou Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti, a to včetně aktuální bezpečnostní situace v Česku. Orgán byl také informován o problematice smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF) a pozici České republiky v této záležitosti. USA v pátek oznámily, že od smlouvy za půl roku odstoupí, následně stejný krok ohlásilo i Rusko. Spojené státy Rusko obviňují, že smlouvu porušilo výrobou nové střely, což Moskva popírá.

Na BRS zazněla i informace o řešení strategie zajištění a rozvoje mobilních komunikací bezpečnostních a záchranných složek s výhledem na deset let. Server iROZHLAS.cz v pátek uvedl, že ministerstvo vnitra bude muset v krátké době rozhodnout, jak se postaví k zařízením od čínských firem Huawei a ZTE v zakázce za asi 2,5 miliardy korun na modernizaci státní šifrované komunikační sítě Pegas.

Bezpečnostní rada státu také projednala návrh na udělení ceny BRS za významný přínos pro bezpečnostní politiku České republiky pro rok 2019, tři ceny v hlavní kategorii budou předány v první polovině letošního roku. Na program BRS byla též předložena informace o plnění meziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2017 až 2023 s výhledem do roku 2030.

Bezpečnostní rada státu je stálým pracovním orgánem vlády pro koordinaci problematiky bezpečnosti ČR a přípravu návrhů opatření k jejímu zajišťování. Je zřízena na základě ústavního zákona o bezpečnosti ČR a tvoří ji předseda vlády a další pověření členové vlády.