Obrana koupí až 1200 terénních vozidel Toyota Hilux

Praha - Ministerstvo obrany koupí až 1200 terénních vozidel Toyota Hilux od společnosti Glomex MS. Firma uspěla ve výběrovém řízení mezi deseti kandidáty. ČTK a České televizi to dnes řekl mluvčí ministerstva Jan Pejšek. Za jeden vůz úřad zaplatí 893.000 korun s DPH. Celkem by tak obměna zastaralého vozového parku stála asi miliardu korun. Původně očekávané náklady byly zhruba dvojnásobné. Armáda chce nahradit letitá vozidla UAZ i dosluhující Land Rover.

"Moderní automobily jsou základem armády a je ostuda, že naši vojáci dodnes používají až 40 let starou techniku. Vybírali jsme z deseti nabídek a vítězná nám zaručí prověřená kvalitní vozidla za výhodnou cenu," uvedl k zakázce ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Smlouvu chce podle něj ministerstvo podepsat do konce roku. Příští a přespříští rok plánuje odebrat 800 kusů vozidel. "Vojáci už nutně potřebují servisní, podpůrné a zabezpečovací vozidlo," poznamenal náčelník generálního štábu české armády Aleš Opata. V minulosti poukazoval na to, že vojáci často řídí vozidla, která jsou starší než oni sami.

Obrana plánuje v příštích letech nahradit až 1200 vysloužilých vozidel UAZ 463 a Land Rover Defender. Tendr ministerstvo vypsalo loni, na konci roku ho ale zrušilo. Znovu zakázku vyhlásilo v červnu s pozměněnými požadavky.

Armáda poptávala víceúčelová osobní terénní vozidla pro logistické a zabezpečovací úkoly. Vozy by se ve službách vojáků měly pohybovat výhradně mimo případné bojiště. Sloužit budou třeba k přepravě lidí či k zásobování. Stroje by měly mít pohon všech čtyř kol, být vybaveny podvozkem s pevným nosným rámem a mít podobu pick-up hard top. Nejvyšší technicky přípustná hmotnost je 3500 kilogramů, vozy tedy spadají do kategorie VN-1G. Vejde se do nich pět lidí.