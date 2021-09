Obrana do voleb podepíše smlouvu na nákup 52 děl s francouzskou firmou Nexter

Praha - Ministerstvo obrany ještě do voleb podepíše smlouvu na nákup 52 děl s francouzskou firmou Nexter. O zakázce bude v pondělí ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) informovat vládu. Novinářům to dnes řekl po jednání sněmovního branného výboru. Kolik ministerstvo za děla zaplatí, nechtěl ministr před jednáním vlády sdělovat. Původně měla nová děla stát asi šest miliard korun, nabídka výrobce z letošního roku byla o 60 procent vyšší. Ministerstvo se poté snažilo částku při jednáních snížit. Podle informací ČTK bude výsledná cena asi 8,5 miliardy korun, tedy zhruba o 40 procent vyšší. Metnar řekl, že má ambici do voleb uzavřít i smlouvu na nákup čtyř protiletadlových kompletů SHORAD.

Nexter by měl české armádě dodat 52 nových děl Caesar. Ve výzbroji české armády nahradí samohybné houfnice DANA, které neodpovídají požadavkům NATO na dostřel i na ráži, kterou spojenci používají.

Francouzského výrobce ministerstvo oslovilo přímo a nevypisovalo výběrové řízení. Při svém postupu využívá výjimku ze zákona o zadávání veřejných zakázek na nákup vojenského materiálu. Při výběru ministerstvo posuzovalo výrobky osmi možných dodavatelů, do finálního zvažování se dostalo také slovenské dělo Zuzana. Podle dřívějších informací byla francouzská nabídka levnější i technicky výhodnější.

Ministerstvo původně chtělo smlouvu na nákup děl podepsat do konce loňského roku, termín byl kvůli jednáním o ceně a dalším náležitostem smlouvy posunut. Původní předpoklady hovořily o ceně asi šest miliard korun včetně DPH, tedy asi 105 milionů korun za jedno dělo. Nexter nakonec předal ministerstvu nabídku, která byla o 60 procent vyšší. Důvody navýšení měly být inflace, zvýšení cen surovin nebo přesun výroby do Česka. Podle informací ČTK je konečná cena asi 8,5 miliardy korun včetně DPH. Metnar chce částku zveřejnit až po jednání vlády. "Nejdříve to z mé strany uslyší mí kolegové, bylo by to z mé strany neseriózní," řekl novinářům.

Předsedkyně výboru Jana Černochová (ODS) potvrdila, že Metnar výbor informoval o připravenosti nákup nových děl a protiletadlových systémů podepsat. Na dotaz novinářů označila za chybu, že ministerstvo neaktualizovalo posudky, které stanovily původní cenu pořizovaných děl, a výsledná částka zakázky tak bude vyšší. "Na druhou stranu považuju za důležité, aby se ta akvizice dotáhla do konce," poznamenala. Problém vidí právě v zastaralém ocenění, cenu podle ní také navýšily další požadavky, které obrana na doporučení armády měla. "Aby to bylo nadčasové, aby to odpovídalo tomu, že chceme mít vybavení pro naši armádu na několik dalších let, aby nebylo nutné něco opět dokupovat a měnit," podotkla.

S firmou Nexter se podle Metnara podařilo domluvit i na výrobě munice a na zapojení domácího obranného průmyslu. Právě výroba munice byla jedním z posledních témat, na kterém nebyla mezi ministerstvem obrany a francouzskou společností shoda. Zástupci české firmy STV Group si na jednání s Nexter v létě stěžovali. Podle Metnara se jednání podařilo dokončit. "Munice se bude vyrábět v Česku," řekl.

Zapojení českého průmyslu ministerstvo obrany požadovalo minimálně ve výši 40 procent. Podílet se na zakázce chce řada českých firem, podvozky by měla dodávat kopřivnická Tatra, munici chtěla vyrábět právě STV Group ve spolupráci s pardubickou Explosií.

Pořizovaná děla budou součásti těžké brigády, jejíž vybudování ministerstvo slíbilo Severoatlantické alianci do konce roku 2026.