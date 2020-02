Obrana definitivně zrušila zakázku na nákup malého letadla

Praha - Ministerstvo obrany na začátku února zrušilo zakázku na nákup malého olétaného letadla pro ústavní činitele. ČTK to dnes řekl mluvčí ministerstva Jan Pejšek. Podle ministra Lubomíra Metnara (za ANO) úřad zváží nákup zcela nového stroje. Řekl to dnes na jednání sněmovního výboru pro obranu.

Ministerstvo obrany v lednu oznámilo, že z tendru na nákup malého letadla vyloučilo všechny tři účastníky. Dva nesplnili požadované parametry a třetí úřadu oznámil, že nabízený stroj už nemá k dispozici. Ministerstvo poté čekalo na případné odvolání poslední vyloučené firmy. Protože tak neučinila, zakázku úřad zrušil. Za požadovaný stroj měl zaplatit asi 661 milionů korun bez DPH.

Ministerstvo poprvé zakázku na stroj pro přepravu ústavních činitelů vypsalo loni v létě, přihlásil se pouze jeden zájemce, který nesplnil předepsané podmínky. Úřad proto tendr zrušil a následně jej znovu vypsal. Do nové soutěže podaly přihlášky tři firmy, všechny na starší letouny Global 5000. Dvě z nabídek nesplnily požadované parametry a náležitosti, a ze soutěže proto byly už v prosinci vyřazeny. Vítězem se stala firma Omnipol, která ale následně ministerstvu sdělila, že stroj už k dispozici nemá.

Metnar dnes poslancům branného výboru řekl, že dvě výběrová řízení ukázala, že tímto způsobem pravděpodobně olétané letadlo zakoupit nelze. Ministerstvo proto podle něj zváží, že se vrátí k původnímu plánu, podle kterého chtělo koupit v příštích letech zcela nové letadlo.

Obrana žádala stroj schopný přepravit 14 až 19 cestujících, a to nový nebo už použitý. Měl být schopen doletu více než 8000 kilometrů. Součástí tendru bylo i zajištění dvouletého servisu a oprav.

Armáda se v poslední době potýkala kvůli poruchám či plánovaným údržbám s nedostatkem letadel, kterými by mohla přepravovat politiky. Kapacita vládní letky je podle ministerstva i ústavních činitelů nedostatečná a letka je zastaralá. Nyní má armáda k dispozici dva airbusy A-319, které nejsou ekonomické pro dopravu menšího počtu cestujících. Dvěma letounům Jak-40 vyrobených na konci 70. let končí životnost a případná modernizace by byla nákladná, armáda se je proto chystá vyřadit. Před téměř 30 lety byl vyroben Challenger CL-601, který se rovněž používá na přepravu politiků. Vojáci si ale stěžují na jeho častou poruchovost.

Armáda rovněž používá čtyři stroje CASA C-295M, které jsou však určeny především pro přepravu vojáků. Letoun má nižší dolet a v kabině je hlučný, ústavní činitele s ním proto armáda nepřepravuje.