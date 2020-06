Obrana chce pořídit nová děla za šest miliard korun z Francie

Praha - Ministerstvo obrany chce koupit nová děla pro armádu od francouzské společnosti Nexter. Za 52 děl Caesar by mělo zaplatit asi šest miliard korun. ČTK to v rozhovoru řekl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Ministerstvo obrany už tento týden firmu oslovilo, první předběžné konzultace jsou naplánovány na přelom června a července. Smlouva by mohla být podepsána do konce roku.

Obrana při nákupu využije výjimku ze zákona o zadávání veřejných zakázek na nákup vojenského materiálu. Nyní používané samohybné houfnice DANA ministerstvo ponechá v mobilizačních rezervách, s jejich prodejem nepočítá.