Obrana bude v řádu týdnů informovat o výsledku jednání nákupu nových BVP

Praha - Ministerstvo obrany chce v řádu týdnů informovat o výsledcích jednání se Švédskem o nákupu bojových vozidel pěchoty CV90. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) věří v dohodu, řekla na dnešní bilanční tiskové konferenci. Uvedla také, že Česko bude v roce 2023 poprvé velet pozorovací mezinárodní vojenské misi MFO na Sinaji. V současné době v ní slouží letecká jednotka s letounem CASA.

Ministryně na tiskové konferenci shrnula výsledky činnosti ministerstva za poslední rok, kdy je ve funkci. Poukázala na to, že jeho činnost významně ovlivnila válka na Ukrajině.

Zmínila například přípravu zákona, který zajistí stabilní financování a plánování víceletých projektů a vydávání dvou procent HDP na obranu. Černochová očekává, že zákon vláda projedná v prvních týdnech ledna. V koalici neočekává potíže s odsouhlasením.

Ministerstvo v současné době vyjednává o několika významných modernizačních projektech armády. Černochová zopakovala, že v říjnu 2023 bude vládu informovat o výsledku jednání s USA o případném nákupu letounů F-35. Poznamenala, že ve hře jsou stále všechny možnosti modernizace letectva, obrana se ale snaží intenzivně jednat o nákupu ze Spojených států.

Dalším významným nákupem bude pořízení 210 bojových vozidel pěchoty (BVP) CV90 ze Švédska. Ministerstvo se podle Černochové domnívá, že jednání probíhají velmi úspěšně. Řekla, že v řádu týdnů by mohl resort informovat o jejich výsledcích a že bude nalezena dohoda. Připustila, že již nebude naplněn cíl získat nová vozidla do roku 2026, do kdy ČR v NATO slíbila mít k dispozici těžkou brigádu. Černochová věří, že do té doby armáda dostane alespoň část z nich.

V lednu očekává také formální posun týkajících se dodávky nových amerických vrtulníků. Ministerstvo zároveň připravuje studii, která se týká budoucího nákupu nových tanků. Nabízí se podle ní varianta, že Česko pořídí tanky Leopard z Německa, jejichž starší variantu ČR dostane od Německa jako dar za pomoc Ukrajině. Za úvahu ale podle ní stojí i pořízení strojů z mimoevropských zemí, zejména Jižní Koreje.