Obrana bude chtít za obrněnce zaplatit později, posunula i dodání

Praha - Ministerstvo obrany chce rozložit platby za plánovaný nákup pásových bojových vozidel pěchoty (BVP) do roku 2028 a dodávky do roku 2027. Firmám to oznámilo v dopise, řekl ČTK mluvčí ministerstva Jan Pejšek. Obrana dosud počítala s ukončením dodávek i s jejich zaplacením do roku 2026. Nákup nových BVP za asi 50 miliard korun bude největší vojenskou zakázkou.

Armáda 210 nových vozidel potřebuje pro přezbrojení 7. mechanizované brigády. V NATO ČR slíbila, že brigáda těžkého typu bude k dispozici do konce roku 2026.

Dodavatele obrněnců pro 7. mechanizovanou brigádu ministerstvo hledá ve vícekolové soutěži. Úřad oslovil čtyři firmy, nabídku podaly tři. Přišla od firmy BAE Systems, která vyrábí vozidlo CV90, společnosti General Dynamics European Land Systems (GDELS) nabízející obrněnce Ascod a od výrobce Rheinmetall Landsysteme, dodavatele stroje Lynx. Ze soutěže odstoupilo německé konsorcium PSM s obrněncem Puma.

"Poslali jsme potenciálním dodavatelům BVP dopis, kde je informujeme o změně harmonogramu zakázky, která spočívá v rozložení dodávek do roku 2027 a plateb do roku 2028," uvedl Pejšek.

Tendr ohrozily dopady krize kolem nového koronaviru. Premiér Andrej Babiš (ANO) nejprve zmínil možnost odsunutí nákupu, později ale zakázku podpořil. Armáda se podle něj musí zbavit staré ruské techniky. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) dostal za úkol nalézt způsob financování nákupu obrněnců.

Náměstek ministra obrany pro akvizice Lubor Koudelka po schůzce Babiše s Metnarem avizoval, že úřad osloví potenciální dodavatele s možností rozložení splátek na více let. Podle Koudelky by smlouva mohla být uzavřena do konce roku. Ministerstvo původně předpokládalo, že dodavatele vybere do konce roku loňského, později termín posunulo na polovinu letošního roku.