Obřady během Velikonoc řada farností zprostředkuje on- line

Ilustrační foto - Žena si vybírá na Květnou neděli 5. dubna 2020 v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce ratolesti posvěcených kočiček. Křesťané si připomínají vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma. V tento den se v českých kostelech před mší světí kočičky a jiné zelené větvičky symbolizující palmové ratolesti, jimž byl Ježíš v Jeruzalémě vítán. Květnou nedělí začíná pašijový týden, který směřuje k hlavním svátkům církevního roku, Velikonocům. Letošní oslavy Velikonoc nejenom v Česku ale komplikuje epidemie koronaviru. ČTK/Peřina Luděk

Olomouc - Zhruba čtvrtina až třetina farností v olomoucké arcidiecézi, která zahrnuje Olomoucký, Zlínský a část Jihomoravského a Pardubického kraje, se pokusí během nejdůležitějších křesťanských svátků zprostředkovat věřícím bohoslužby aspoň on-line přenosem. Samotné olomoucké arcibiskupství chystá živý přenos na Zelený čtvrtek a to missa chrismatis, mši se svěcením olejů. Řada obřadů však musela být zrušena a to kvůli počtu osob na jednom místě či nenahraditelné atmosféře, řekl ČTK mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka.

"V olomoucké arcidiecézi, kde je celkem 418 farností, se obřady konat budou. Je jen na nich, jestli se jim podaří nebo se pokusí zprostředkovat je on-line přes sociální sítě či YouTube. V této věci je povzbuzujeme, ale nedáváme to nijak direktivně. Jsou místa, kde to není v lidských ani technických silách. Podle mého odhadu zhruba ve čtvrtině či třetině farností takový přenos nabídnou, což rozhodně není málo," uvedl Gračka.

Mnoho bohoslužeb však podle něj nelze zprostředkovat na dálku, především kvůli zvláštní atmosféře i okolnostem obřadu. Některé se konat nemohou například kvůli vyššímu počtu osob na jednom místě.

Změny si vyžádala epidemie koronaviru. Snaha zamezit šíření viru přinesla dočasná omezení volného pohybu i shromažďování.

"Například při bohoslužbě na Zelený čtvrtek večer, na památku Poslední večeře Páně, kdy kněz předem vybraným 12 mužům i ženám umývá v kostele nohy. Je to obřad, u kterého nejenže nemohou být lidé přímo, ale vzhledem k počtu 12 lidí, kteří se dnes pohromadě sejít nemohou, se tento obřad vůbec nikde konat nebude," podotkl Gračka.

Zprostředkovat na dálku podle něj nelze ani Velikonoční vigilii na Bílou sobotu večer, jež spočívá na kontrastu světla a tmy. "Lidé vstupují večer do setmělého kostela a postupně rozžínají jeden od druhého svíce, takže se kostelem dále šíří světlo. Je to věc, která se nedá napodobit ani zopakovat. Je to obřad, který probíhá jednou za rok a sílu má tehdy, když je člověk u něj," doplnil mluvčí olomouckého arcibiskupství.

Olomoucké arcibiskupství chystá on-line přenos z katedrály svatého Václava na Zelený čtvrtek. Bude to tzv. missa chrismatis, tedy mše se svěcením olejů. Jde o bohoslužbu, při které biskup shromáždí velkou část kněží z celé diecéze od Šumperka až po Uherský Brod; při této mši obnovují kněží své kněžské závazky a světí olej. I v tomto případě se musí mše uskutečnit za nejnutnějšího poštu asistence. Na dálku umožní dnes večer arcibiskupství také živý přenos Velikonoční koncertu v podání Moravské filharmonie Olomouc a to ze Slavnostního sálu své rezidence.