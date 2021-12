Sněmovna schválila krizové ošetřovné i příspěvek pro lidi v karenténě

Praha - Při zavření škol nebo tříd kvůli epidemii koronaviru zřejmě budou pečující dostávat ošetřovné opět po celou dobu karantény. Dávka by navíc měla obecně vzrůst o třetinu na 80 procent redukovaného základu výdělku. Sněmovna dnes předlohu dosluhující vlády ANO a ČSSD o takzvaném krizovém ošetřovném schválila zrychleně ve stavu legislativní nouze. Rozšířila podle doporučení sociálního výboru okruh pečujících lidí, kteří budou mít na podporu nárok. Příspěvek až 370 korun denně zřejmě budou znovu dostávat lidé, kteří se ocitli v nařízené karanténě či izolaci kvůli covidu-19.

Předlohu dolní komora schválila hlasy 176 ze 178 přítomných poslanců. Ještě ji musí projednat Senát a podepsat prezident. Pokud bude platit, ošetřovné se bude vyplácet podle nových pravidel zpětně od začátku listopadu, nejdéle do konce února. Dodatečné výdaje státního rozpočtu vláda odhadla na 600 milionů korun.

Podobná pravidla pro ošetřovné platila kvůli koronavirové krizi už v minulém a předminulém školním roce. Parametry se několikrát měnily.

Příspěvek až 370 korun denně zřejmě budou znovu dostávat lidé, kteří se ocitli v nařízené karanténě nebo izolaci kvůli nemoci covid-19. Schválila to dnes Sněmovna. Příspěvek k nemocenské, tedy k náhradě mzdy či platu, má být podle sněmovních úprav vyplacen těm, kteří se do koronavirové karantény dostali od konce letošního listopadu do konce února příštího roku. Bonus má podle vlády pomoci zabránit propadu příjmů lidí v karanténě a motivovat je k tomu, aby po setkání s nakaženými koronavirem zůstávali v karanténě a nemoc dál nešířili.

Dosluhující vláda ANO a ČSSD navrhovala, aby bonus zpětně dostali i ti, kdo se do karantény či izolace dostali od počátku letošního listopadu, přičemž zákon měl platit až do konce června příštího roku. Dolní komora ale platnost opatření zkrátila. Pro byli i poslanci ANO, na rozdíl od zástupců SPD, kteří se hlasování zdrželi.

Končící ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) poslancům řekla, že "izolačku" v předchozím jarním koronavirovém období čerpalo 363.000 lidí. Za březen až červen stát za toto opatření vyplatil zhruba 1,1 miliardy korun, uvedla ministryně. Oproti jaru mohou příspěvek získat i lidé po návratu ze zahraničí.

Sněmovní rozpočtový výbor dnes doporučil Sněmovně schválit s úpravami návrh zákona o kompenzačním bonusu pro podnikatele, které postihly dopady protiepidemických opatření. Výbor chce na základě pozměňovacích návrhů stran nové vládní koalice umožnit například souběh vyplácení bonusu s dalšími podporami. Jde především o programy Covid 21 a Covid nepokryté náklady. Sněmovna bude zákon projednávat na schůzi, která začne dnes odpoledne. Projednávat ho má ve stavu legislativní nouze, to znamená, že ho může i s pozměňovacími návrhy schválit během jednoho dne. Příspěvek až 370 Kč denně pro lidi v karanténě Sněmovna patrně schválí.

Vládní návrh kompenzačního bonusu, který fungoval již loni, počítá s tím, že osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a společníci malých společností s ručením omezením budou moci požádat o příspěvek až 1000 korun denně. Pro osoby pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti bude příspěvek činit 500 korun denně. Podpora je zaměřena na firmy a podnikatele, u kterých klesly v rozhodném období tržby o 30 a více procent.

První tzv. bonusové období bude tak od 22. listopadu do konce letošního roku. Zákonem je dále garantováno ještě druhé bonusové období odpovídající lednu 2022. Další období bude moci vláda opět zavést svým nařízením, nejdéle ovšem do konce příštího roku. Vládou schválený návrh také zachovává možnost vzniku nároku na kompenzační bonus v případě nařízené karantény nebo izolace u OSVČ a společníků malých firem. V takovém případě bude jeho výše 500 korun denně.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) s umožněním souběhu bonusu s dalšími programy, který navrhl místopředseda výboru Vojtěch Munzar (ODS) nesouhlasila. Varovala mimo jiné, že vyřizování dotačních programů je mnohem složitější. Bonus má podle ní sloužit právě k tomu, aby stát nenutil podnikatele žádat o dotace.

Munzar uspěl i s dalším návrhem vypustit omezení, které znemožňuje výplatu příspěvku společníkům s.r.o, jejichž podíl představuje takzvaný kmenový list. Munzar chce, aby příspěvek mohli dostávat i tito společníci. Podle něj není pro toto omezení důvod. Kmenový list je cenný papír, který může vydat společnost s ručením omezeným a který stanovuje, že jeho vlastník vlastní i odpovídající podíl ve společnosti. Výhodnou kmenových listů podle právníků je, že se dají snadno převádět dál.

Schillerová s návrhem opět nesouhlasila. Má například pochybnosti o tom, jak se budou kmenové listy dokládat finančnímu úřadu. Argumentovala i tím, že bonus má pomoci přímo společníkům jakožto faktickým živnostníkům, a nikoli někomu, kdo funguje spíš jako akcionář. Výbor podpořil i třetí Munzarův návrh, který umožní žádat o příspěvek těm podnikatelům, kteří zahájili podnikání mezi letošním 1. srpnem a 22. listopadem. Na ně se podle Munzara ve vládním návrhu zapomnělo. Měli by podle něj problém dokázat případný propad příjmů. Nově by je měli prokazovat prodloužením časové řady svých příjmů.

Na návrh místopředsedkyně Sněmovny Olgy Richterové (Piráti) doporučil výbor doplnit opatření, aby o bonus mohli žádat i živnostníci v karanténě nebo izolaci. Ministryně Schillerová s tím souhlasila.

Ministryně řekla, že odhadovaný celkový dopad kompenzačního bonusu na veřejné rozpočty představuje 10,4 miliardy korun. Munzar řekl České televizi a ČTK, že pozměňovací návrhy výboru zvyšují tento dopad o stovky milionů korun. "Není to dramatické číslo," poznamenal.

Bonus bude opět vyplácet finanční správa. Ta během pandemie, která začala na jaře roku 2020, přijala zhruba 2,7 milionu žádostí, na jejichž základě vyplatila kompenzace za zhruba 44 miliard korun. Žádosti za poslední období tzv. kompenzačního bonusu, tedy za letošní květen, bylo možné podat do 2. srpna.

S příchodem první vlny epidemie koronaviru v roce 2020 začala Finanční správa vyplácet živnostníkům a dalším podnikatelům tzv. kompenzační bonus ve výši 500 Kč za kalendářní den, kdy bylo jejich podnikání omezeno či zakázáno vládními opatřeními. Na podzim 2020 pak kvůli druhé vlně ministerstvo financí připravilo další pomoc ve stejné výši. V únoru 2021 pak Sněmovna schválila novou podobu kompenzačního bonusu, který byl navýšen až na 1000 Kč denně.