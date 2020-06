Obnova Želnavského smyku pokračuje usazováním kamenných desek

Vojenské lesy a statky pokračují v obnově technické památky Želnavského smyku na Prachaticku. Dělníci začali do míst bývalé vodní cesty usazovat repliky historických kamenných desek. Na snímku z 3. června 2020 je úsek s původními deskami.

Želnava (Prachaticko) - Vojenské lesy a statky (VLS) pokračují v obnově technické památky Želnavského smyku na Prachaticku. Dělníci začali do míst bývalé vodní cesty usazovat repliky historických kamenných desek. Novinářům to řekl mluvčí VLS Jan Sotona. Želnavský smyk sloužil v minulosti pro plavení dřeva a spojoval v letech 1887 až 1961 Schwarzenberský plavební kanál s Vltavou.

"Část Želnavského smyku byla přeložena poté, co se napustila lipenská přehrada. Tím pádem kamenné desky na části koryta chybí. Je to přibližně kilometrový úsek," uvedl Sotona. Oprava plavební cesty začala loni a potrvá do příštího roku. Náklady na její obnovu činí 88 milionů korun, velkou část pokryje dotace z česko-rakouského programu.

"Želnavský smyk je stejně jako celá stavba Schwarzenberského plavebního kanálu legendou lesnického hospodaření na Šumavě. Pro Vojenské lesy a statky má toto dílo o to větší historickou hodnotu, že příští rok oslaví náš státní podnik 70. výročí od posledního provozního plavení na Želnavském smyku. Mezi bývalými kolegy z lesnické divize v Horní Plané, kteří jsou dnes na penzi, ostatně stále máme pamětníky, kteří ještě plavení na Želnavském smyku pamatují," uvedl ředitel VLS Petr Král.

Želnavský smyk je 3,8 kilometru dlouhé vodní dílo. Spojovalo překladiště v Želnavě s plavebním kanálem v místě dnešní křižovatky Klápa na hranici Národního parku Šumava. Díky smyku si Schwarzenberský plavební kanál udržel svůj význam i poté, co na konci 19. století přestala fungovat Vídeňská plavba.

Z kamenných replik nyní vznikne chybějící část koryta vodní cesty. "Koryto smyku je tvořeno lichoběžníkovou konstrukcí z kamenných desek usazených na sraz. Máme rakouského dodavatele, který vyrobil repliky desek odpovídající původním parametrům z místní hrubozrnné žuly," uvedla projektová manažerka VLS Daniela Růžková.