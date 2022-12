Obnova zámeckého kopce v Náchodě za čtvrt miliardy je po dvou letech hotová

Náchod - Rozsáhlá rekonstrukce zámeckého kopce v centru Náchoda za téměř čtvrt miliardy korun je po více než dvou letech hotová. Památkáři dnes areál kopce s novými cestami a vysazenou zelení otevřeli veřejnosti. Letos jde o jednu z největších dokončených investic Národního památkového ústavu (NPÚ) a o největší investici státu do památek na východě Čech.

Fotogalerie

Stavbaři z firmy Gardenline na kopci pod renesančním náchodským zámkem zajistili svahy, obnovili cesty a zeleň, postavili nové lávky a schodiště a kopec odvodnili. Zámek se pro návštěvníky a obyvatele města opět propojil s centrem dvacetitisícového Náchoda. Stavba začala v létě roku 2020 po předchozích šesti letech příprav.

"Občané města i turisté mají možnost procházky a odpočinku u centra města, přímo u zámku.Mohou si prohlédnout i středověké opevnění, což je skutečně rarita," řekl regionální ředitel Národního památkového ústavu Miloš Kadlec.

Náchodský starosta Jan Birke (ČSSD) označil obnovu kopce za splnění snu Náchodských. Město se podle něj bude významně podílet na budoucí údržbě kopce. "Pokud bychom se o kopec nestarali, příroda nám jej za pět let zase vezme," řekl. V rozpočtu na rok 2023 proto město vyčlení 3,5 milionu korun na údržbu kopce. "Spolupráci s památkáři na údržbě si ještě upřesníme," řekl.

Kopec, jehož úpatí je na náchodském hlavním Masarykově náměstí, sloužil v minulosti pastevcům, v polovině 19. století byl osázen ovocnými sady. Od poloviny 20. století zarůstal náletem, až se stal lesem. Svahy kopce byly nestabilní a v některých místech se sesunuly. Celý kopec podle Kadlece pokrývala džungle. Řada cest byla neschůdná. Kdysi přirozené propojení centra města se zámkem zmizelo.

Kopec dostal také nové vyhlídky, odpočinkové zóny a nové osvětlení. V Idiných sadech stavbaři vybudovali závlahový systém napájený z nádrže s dešťovou vodou zachycenou z části střech a nádvoří zámku. Restaurováním prošly busta princezny Idy, křížek Schaumburg-Lippe a podstavec sochy sv. Jana Nepomuckého včetně osazení kopie původní sochy, jež v místě chyběla od roku 1954. Kopec dostal nové jabloňové, hrušňové a třešňové sady. Nová lipová alej lemuje obnovené hlavní přístupové schodiště na jižním svahu s nástupem za hotelem U Beránka.

Celkové náklady obnovy kopce dosáhly 238,5 milionu korun včetně daně a proti původnímu rozpočtu vzrostly o asi 65 milionů korun. Podle památkářů se v nárůstu ceny projevilo zdražení stavebních materiálů a prací a také nepředpokládané práce navíc při čištění jižního svahu až na skalní podloží a změna odvodnění části kopce. Významné peníze navíc si vyžádala konzervace nalezené středověké bašty z přelomu 15. a 16. století. Bašta byla součástí opevnění a chránila přístup do hradu od severu. Nadzemní část bašty mohou lidé vidět.

Obnova zámeckého kopce by podle radnice měla do Náchoda i na zámek přilákat více turistů. Podle Birkeho bude důležité přilákat na zámek a do Náchoda více turistů z Polska. Zámek v Náchodě za prvních deset měsíců letošního roku přilákal 33.799 návštěvníků, o 25 procent více než za stejnou dobu loni. V dobách před epidemií covidu-19 zámek navštěvovalo přes 40.000 lidí ročně.