Obnova Libušína je po šesti letech od požáru u konce

Prostřední Bečva (Vsetínsko) - Obnova Libušína na Pustevnách v Beskydech je po šesti letech u konce. Veřejnosti se objekt otevře ve čtvrtek. Chata postavená v roce 1899 podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče sloužila jako jídelna, v březnu roku 2014 vyhořela. Muzeum se poté rozhodlo pro rekonstrukci objektu, který byl v roce 1995 prohlášen národní kulturní památkou. Celkové náklady na obnovu Libušína byly 117,5 milionu korun, řekl dnes na tiskové konferenci na Libušíně Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě, které památku spravuje.

Libušín se po rekonstrukci vrátil do podoby v roce 1925, kdy byly dostavěny všechny jeho části. Lidem se otevře ve čtvrtek, kdy začnou komentované prohlídky objektu. "Asi měsíc chceme jet v tomto režimu, prohlídky budou zdarma," uvedl Ondruš. Muzeum již vybralo nájemce Libušína i sousedního hotelu Maměnka, Libušín by jako restaurace mohl začít fungovat nejpozději začátkem října, zkušební provoz bude možná již v září. "Nájemce ještě potřebuje nějakou dobu, aby vše zajistil z hlediska personálu a dovybavení," uvedl Ondruš.

Obnova objektu byla podle Ondruše specifická využitím tradičního způsobu opracování dřeva, převážně ručního opracování, ručního tesání trámů nebo ručního hoblování. Také podle Jana Všetečky, jednatele společnosti Archatt, která byla generálním dodavatelem stavby, byla obnova Libušína velkou výzvou. "Vytvoření vědecké rekonstrukce objektu je v našich končinách nová věc, začínali jsme na spáleništi, kdy tady stálo ohořelé torzo. Museli jsme každý objekt onačit, přetřídit," uvedl Všetečka.

Stavba je podle něj do posledního detailu dotažená. "Vidíme přesnou repliku, byly použity olejové barvy podle původních receptur, jsou tady ručně vyráběná skla," uvedl Všetečka. Objekt je podle odborníků unikátní skloubením dřevěné roubené stavby a moderních technologií. "Jde o hašení nebo osvětlení, aby to pokud možno nebylo vidět a hlavně aby to fungovalo. Objekt si bude sedat až o 15 centimetrů, museli jsme zabránit tomu, aby se potrubí nepohnulo, nepopraskalo," uvedl projektant Jaroslav Svěrek.

Svěrek používal historické fotografie. "Nevěděli jsme třeba pořádně, jak dům vypadá zezadu, snažili jsme se vcítit do myšlení Dušana Jurkoviče.

Náklady na obnovu Libušína byly 117,5 milionu korun, ministerstvo kultury coby zřizovatel dalo 60,2 milionu korun, sbírka na obnovu vynesla 10,9 milionu, pojišťovna dala 37,5 milionu korun. Muzeum například dostalo zdarma dřevo od Lesů ČR.