Obnova Libušína finišuje, lidem by se mohl otevřít před létem

Rožnov pod Radhoštěm (Vsetínsko) - Obnova vyhořelé chaty Libušín na Pustevnách v Beskydech finišuje, zvenčí je objekt téměř hotový, řada prací je dokončená i v interiéru. ČTK to dnes řekl Milan Gesierich, technický náměstek Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku, které Libušín spravuje. Veřejnosti by se Libušín mohl otevřít příští rok před letní návštěvnickou sezonou. Chata postavená v roce 1899 podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče vyhořela v noci z 2. na 3. března 2014. Muzeum poté rozhodlo o obnově objektu.

"Fasáda je, co se týče roubené architektury a výmalby hotová, počasí nám přálo, takže Libušín má úplně nový kabát, jen se ještě přidávají okna," uvedl Gesierich. Hotové je také nádvoří, kde se dláždilo atrium, nahrubo jsou dokončené terénní úpravy před Libušínem.

"V interiéru se finišuje, nyní se vyzdívají kachlová kamna v Libušíně i Parmově přístavbě. Dokončují se technologie, které nás trošku zdržují, je složité je zapracovat do roubené architektury," uvedl Gesierich. V Libušínu jsou hotové výmalby, nyní se dodělává obložení, které jde od podlah po omítky, a obložení oken. "Stolařské práce by mohly být hotové v lednu. Začali jsme už s podmalbou dřevěných prvků na stropech, ale finální nátěry se budou dělat, až skončí všechny prašné procesy, až budou hotové podlahy a všechny stolařské práce," uvedl Gesierich. V interiéru se může pracovat také díky tomu, že se v něm již topí pomocí tepelných čerpadel. Po vánočních svátcích budou práce na začátku ledna pokračovat.

Vyrábí se již také nábytek do interiéru, hotové jsou židle, dokončují se stoly. "Nábytek by měl být v blízké době hotov, až budou hotové obklady a výmalby, budou se dělat boční lavice," uvedl Gesierich. Stavební práce by podle něj měly být hotové do konce března, interiér a vybavení kuchyně do konce dubna, poté se bude řešit kolaudace.

Muzeum původně zvažovalo, že by se Libušín mohl otevřít na výročí požáru v březnu. Termín se však posunul kvůli náročnosti prací, zejména technologií. Muzeum také podle Gesiericha dbá na vysokou kvalitu řemeslných prací. Stavba nového Libušína začala v létě 2017.

Obnova Libušína by měla vyjít na 100 milionů korun. Objekt bude mít mírně jiné barvy, vrátí se do podoby v roce 1925, kdy byly dostavěny všechny jeho části. Tělo stavby bude světlejší, změní se i odstíny barev, červená nebude tak výrazná jako dříve, dřívější bílá bude lehce do okrova. Muzeum nedávno dokončilo také opravu fasády sousedního objektu Maměnka, který rovněž navrhl Jurkovič, Maměnce se také vrátila původní barevnost.

Požár památkově chráněného Libušína nyní řeší vsetínský okresní soud. Podle obžaloby způsobil požár muž, který v roce 2007 zanedbal opravu komína. Za obecné ohrožení z nedbalosti mu hrozí až osmileté vězení.