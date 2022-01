Obloha bude tento týden zatažená, hlavně o víkendu na horách nasněží

Praha - Tento týden bude v Česku převážně oblačno až zataženo s občasným deštěm či sněžením. Více srážek, na horách sněhových, očekávají meteorologové o víkendu. Teploty přes den se budou většinou držet nad nulou. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Obloha na Českem by měla být až do čtvrtka zatažená, ojediněle se mohou tvořit mlhy. Alespoň občas by slunce mohlo zasvítit od pátku, kdy se oblačnost změní na proměnlivou.

Oblačnost bude na horách provázet slabé sněžení. V nížinách budou srážky převážně dešťové či smíšené. Více sněhu by na horách mělo připadnout v pátek a o víkendu, kdy meteorologové očekávají četné sněhové přeháňky. Ojediněle se mohou ke konci týdne v Česku objevit i bouřky.

Denní teplotní maxima by se v Česku měla tento týden držet většinou mezi jedním a šesti stupni Celsia. V noci ale budou teploty klesat pod bod mrazu.

Večer vydají meteorologové prognózu počasí v Česku na nadcházející čtyři týdny.