Oblíbenost prince Harryho před vydáním jeho knihy klesla u Britů na 26 procent

Londýn - Jen zhruba čtvrtina Britů chová sympatie k britskému princi Harrymu, vyplývá z průzkumu zveřejněného dnes agenturou YouGov. Harry v těchto dnech poskytuje rozhovory americkým médiím a propaguje knihu svých pamětí s názvem Spare (Náhradník), ve které mimo jiné popisuje své zážitky z války v Afghánistánu a přichází s další kritikou britské královské rodiny. Někteří její členové podle něj "uzavřeli smlouvu s ďáblem", když spolupracovali s bulvárním tiskem.

V rozhovoru, který v neděli odvysílala britská stanice ITV, hovořil Harry o rozkolu se svým bratrem, nástupcem trůnu Williamem, smrti své matky Diany nebo britském bulváru.

"U vás se nedá říct, že byste své mosty (s královskou rodinou) spálil, vy jste na ně vzal plamenomet," poznamenal moderátor ITV Tom Bradby, na což mu Harry odpověděl, že jeho rodina "neprokázala naprosto žádnou vůli ke smíření". "A nejsem si jistý, jak může být upřímnost pálením mostů," dodal 38letý princ.

Harry v témže rozhovoru také popřel, že by on nebo jeho choť Meghan označili královskou rodinu za rasistickou, to podle něj udělal britský tisk. "V rozhovoru s Oprah (Winfreyovou) Meghan ale řekla, že královská rodina vyjádřila obavu, jakou barvu kůže bude mít Archie. To byste nepopsal jako rasistické?" zeptal se Bradby s odkazem na Harryho syna. Princ odpověděl, že nikoliv.

Druhorozený syn krále Karla III. ve svých pamětech mimo jiné vzpomíná na vojenskou zkušenost v Afghánistánu, kde údajně jako střelec na britské vojenské helikoptéře zabil 25 lidí, o kterých nepřemýšlel jako o lidech, ale šachových figurkách odstraněných z šachovnice. Za toto tvrzení Harryho kritizovalo afghánské radikální hnutí Tálibán i bývalý britský velitel Richard Kemp.

Harryho paměti celosvětově vyjdou 10. ledna, ve Španělsku ale nedopatřením vyšly už minulý týden. Harry si na psaní knihy najal ghostwritera, tedy profesionálního spisovatele, který není uveden na obálce knihy, má ale hlavní podíl na formě psaní. List The Guardian v sobotu informoval, že jím je držitel Pulitzerovy ceny J. R. Moehringer.

Americká stanice ABC v úterý ve 2:30 SEČ odvysílá speciální pořad Prince Harry: In His Own Words (Princ Harry: Vlastními slovy) a ve středu v 5:35 SEČ bude Harry na stanici CBS hostem v talk show Stephena Colberta.