Obliba cyklodopravy roste, stoupá i počet nehod

Praha - Obliba cyklodopravy v Česku roste, spolu s tím ovšem stoupá i počet nehod. Cyklisté letos od března do konce září zavinili 2267 nehod, meziročně o šest procent více. Vyplývá to z dat Centra dopravního výzkumu (CDV). Podle odborníků by se značné části nehod dalo předejít se zlepšením cyklistické infrastruktury, která je podle nich nedostatečná. V Česku je kolem 3300 kilometrů cyklostezek a chráněných komunikací pro cyklisty.

Nejčastějšími příčinami nehod cyklistů jsou podle statistik Besipu nepozornost, nerespektování pravidel silničního provozu a přeceňování vlastních jezdeckých schopností. Vedle toho ovšem podle odborníků stále více přestává současnému růstu cyklodopravy stačit stávající infrastruktura.

Ta je podle CDV v Česku nedostačující a ubírá na jejich bezpečném provozu. Například šířka cyklostezek už často neodpovídá intenzitám cyklistického provozu. Častým problémem je i nepřehlednost úseků, zvlášť v místech, kde se protínají se stezkami pro chodce. Nejde však jen o cyklostezky, centrum kritizuje také úzké jízdní pruhy pro kola a nejasně vyznačené vedení cyklistů na křižovatkách, což mate jak cyklisty, tak řidiče.

Stát by tak podle odborníků měl nejen budovat infrastrukturu pro jízdní kola, ale zároveň přizpůsobovat automobilovou dopravu. "Pokud chceme podporovat růst cyklistiky, není moc jiných možností, než ubrat prostor motorové dopravě a snížit její rychlost. Chodci, cyklisté a hromadná doprava jsou základem bezpečné a udržitelné mobility ve městech," uvedla Veronika Valentová z CDV. Upozornila přitom na příklady Osla nebo Helsinek, kde vloni nebyl při nehodě usmrcen žádný cyklista.

Stát letos na rozvoj a bezpečnost cyklistiky přispěl částkou přes 256 milionů korun, loni to bylo o zhruba 100 milionů více. Stát přispívá městům, které infrastrukturu pro cyklisty zabezpečují. Česko ovšem ve výši investic oproti řadě evropských států výrazně zaostává, například ve Velké Británii, Nizozemsku a dalších zejména západoevropských zemích jsou investice při přepočtu na počet obyvatel i několikanásobně vyšší.

Velký podíl na nárůstu cyklodopravy a tím i nehodovosti mají také trendy z posledních let, jako jsou jako elektrokola a sdílené elektrokoloběžky. Ty umožňují vyšší rychlost a tím vyšší riziko. Na kola navíc tak i častěji usedají méně zkušení cyklisté. Vzrůstající zájem o cyklistiku proto reflektují i pojišťovny. Cyklisté mohou v základu hradit případné škody z pojištění občanské odpovědnosti. Některé pojišťovny služby pro cyklisty rozšiřují ještě dál, například Uniqa nabízí službu cykloasistence, která funguje podobně jako asistence u nehod automobilů.