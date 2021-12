Obleva zasáhla běžkařské tratě, o víkendu se ochladí

Praha - V Česku bude teplejší počasí panovat do pátku, kdy by se mělo začít na horách alespoň přechodně ochlazovat. Mrholení či slabý déšť se postupně od severovýchodu začne měnit, zejména na severních horách, ve sněhové přeháňky. Do té doby bude ale stále převládat zataženo, mlhavo, místy s mrholením, případně slabým deštěm a jen v nejvyšších polohách hor může být místy slunečno, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na webu.

Nejvíce sněhu v týdnu podle meteorologů odtálo na horách v jihozápadní polovině území, kde bylo nejtepleji. Zde bude běžkařská sezona na většině míst přerušena. Kvalitně vysněžené a upravené sjezdové tratě přečkají podle meteorologů oblevu lépe.

"Dnes budeme mít poměrně teplo. Na jižní Moravě nebo v Poohří není vyloučeno ani devět stupňů Celsia. A přitom maxima kolem šesti stupňů Celsia odpovídají z dlouhodobého hlediska spíš začátku března nebo polovině listopadu," podotkli meteorologové. V pátek bude nejchladněji na východě země, kde budou maxima mezi jedním a čtyřmi stupni. Postupně by se měly sněhové vločky objevit i v nižších polohách.

O víkendu bude chladněji na severu a severovýchodě Česka. V sobotu by na většině území měly být odpolední teploty mezi dvěma až šesti stupni Celsia. Nejtepleji, až šest stupňů Celsia, bude na severozápadě a západě Čech, naopak nejchladněji na východní a severní Moravě a ve Slezsku, kde teploty na některých místech pravděpodobně zůstanou i slabě pod nulou. V neděli se opět lehce oteplí, obecně se teploty budou pohybovat mezi čtyřmi a osmi stupni Celsia. Nejtepleji bude ve středních Čechách a na jižní Moravě, severovýchod země bude opět chladnější.