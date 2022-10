Oblaková pomohla porazit bývalý klub, v USK potvrdila roli kapitánky

Praha - Basketbalistka Teja Oblaková potvrdila v úvodním utkání nového ročníku Evropské ligy roli kapitánky USK Praha. Slovinská rozehrávačka nastřílela v nečekaně vyrovnaném duelu proti maďarskému Szekszárdu 28 bodů a výraznou měrou pomohla k vítězství 82:71. Triumf pro ni byl cenný nejen proto, že se Pražanky vypořádávají s řadou absencí, ale také kvůli tomu, že hrála proti svému bývalému klubu.

"Nevím, jestli šlo o můj nejlepší výkon. Myslím, že už jsem dala víc bodů. Důležité ale je, že jsme vyhrály a ne kolik jsem dala bodů," řekla po utkání novinářům Oblaková. "V první půlce jsem ani moc nestřílela, ale když jste volný, musíte to zkusit. Ve druhé části jsem se do toho pustila a padalo mi to," doplnila jednatřicetiletá rodačka z Kranje.

Sestra fotbalového brankáře Jana Oblaka z Atlética Madrid odehrála přes 37 minut a jako jediná z pražského týmu trefila čtyři trojky. Přidala také šest doskoků a čtyři asistence. "Nebyl to jednoduchý zápas. Jsme ale rády, že jsme vyhrály. Každá z nás do toho dala, co mohla," uvedla Oblaková.

Velkou minutáž měla slovinská reprezentantka i kvůli množství zranění. Trenérka Natália Hejková se musela obejít bez většiny podkošových hráček a kvůli absenci Veroniky Voráčkové, Terezy Šípové, Emese Hofové a nově také Brionny Jonesové odehrála duel v sedmi hráčkách. "Na konci jsem byla úplně vyřízená, protože jsem skoro vůbec nestřídala. Zvládly jsme to, ale je jasné, že takhle celou sezonu hrát nemůžete. Doufám, že se zraněné hráčky rychle vrátí," přála si Oblaková.

I kvůli absenci některých opor se USK se Szekszárdem trápil. Přestože vloni Pražanky maďarského soka vloni porazily o 27 a 38 bodů, nyní měly v poločasové přestávce dvoubodové manko. V kabině zůstaly déle než jejich soupeř. "Trochu jsme si řekly, že obrana nebyla v prvním poločas dobrá. Řekly jsme si, že musíme hrát více agresivně a pak z toho mohou být protiútoky. Změnily jsme to a začalo to padat i zvenčí. Takhle se nám podařilo otočit zápas," uvedla Oblaková.

České mistryně se musely vypořádat i s tvrdou obranou soupeřek. "Ony hrají takhle agresivně pořád. Bylo vidět, že nám chybí doskok, protože nebyly podkošové hráčky. Nakonec jsme ale daly více bodů, takže všechno v pořádku," doplnila slovinská rozehrávačka.

Za maďarský klub hrála v sezoně 2017/18. "Žádná hecovačka před zápasem nebyla, ale je fakt, že se asi proti bývalým klubům hraje dobře. Dneska to bylo vidět," usmála se. "Ze současného Szekszárdu znám trenéra, který je tam pořad stejný, a ještě dvě hráčky. Jsem ráda, že jsem je zase po roce viděla," dodala.