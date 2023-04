Oblaková nechala za USK na hřišti srdce, litovala kontroverzního závěru

Praha - Basketbalistka ZVVZ USK Praha Teja Oblaková bojovala o třetí místo v Evropské lize jako správná kapitánka, po utkání ale mezi novináři litovala, že to k úspěchu nestačilo. Slovinská rozehrávačka byla proti Schiu se 17 body nejlepší střelkyní svého týmu a šest sekund před koncem srovnala na 56:56. USK však po kontroverzním závěru o šanci na bronz přišel, prohrál 56:59 a Oblaková litovala nejen rozhodnutí sudích, ale i faktu, že české mistryně musely celý zápas dotahovat.

"V závěru jsme sice získaly balon, ale rozhodčí nepískly faul na Valériane (Vukosavljevičovou). Hned nato jsme dostaly trojku od pivotky, která podle mě trojky vůbec nestřílí, takže měly štěstí," popsala rozhodující trefu Egle Sventoraiteové s klaksonem Oblaková. "Musíme se podívat na celý zápas. Stále jsme jen dotahovaly, na což jsme vydaly moc energie. Jsem zklamaná, protože jsme čtvrté, ale musíme to vzít a jít dál," doplnila dvaatřicetiletá rodačka z Kranje.

Hráčky v čele s trenérkou Natálií Hejkovou cítily po konci utkání křivdu, neboť trojice rozhodčích platnost rozhodující trefy potvrdily i po zhlédnutí videa. Během něj však jen kontrolovaly, zda došlo k trefě před závěrečným klaksonem a možný faul na Vukosavljevičovou nezkoumaly. "Už předtím tam byla nějaká rozhodnutí… Ani to nechci komentovat, jen si myslím, že by to takhle nemělo být," uvedla Oblaková.

Když přitom slovinská opora šest vteřin před koncem zakončila úspěšně nájezd a USK poprvé od začátku zápasu srovnal skóre, věřila, že Pražanky už utkání dotáhnou. "Nemyslela jsem si, že to takhle dopadne. Věřila jsem, že jejich útok ubráníme a budeme mít možná šanci i my. Minimálně s prodloužením jsem počítala," líčila Oblaková.

Ztraceného závěru litovala o to více, že se Final Four konalo v Praze a USK se podařilo v duelu smazat třináctibodové manko. "Před zápasem jsme si říkaly, že hrajeme doma, takže do toho musíme dát vše a jít s velkou energií. První poločas nebyl dobrý, ale v půli jsme si v šatně řekly, že musíme jít za každým balonem a nechat na hřišti srdce. Myslím, že ve druhém poločase jsme to dokázaly, ale nakonec to nestačilo," řekla.

Pražanky ještě čeká finále domácí ligy proti Žabinám Brno. Oblaková hodnotila sezonou jako náročnou. Skončily v Eurolize bez medaile počtvrté ze šesti účastí, čtvrté byly také vloni.

"Minulý rok to bylo lepší, hrály jsme spolu líp. Nevím, proč byla tato sezona tak těžká. Měly jsme problémy, že byl pořád někdo zraněný. Nebylo to jednoduché a nakonec jsme byly rády, že hrajeme Final Four doma. Myslely jsme, že tím sezonu zachráníme a že půjdeme do finále. Nakonec to dopadlo takhle, že jsme doma před diváky prohrály oba zápasy. Je mi to líto i kvůli lidem, kteří přišli. Takový je sport: jednou prohraješ, pak zase vyhraješ," řekla Oblaková.

Tuší, že tým čekají po sezoně změny. Sama by však měla zůstat. "Mám ještě smlouvu na jeden rok. Teď proto musíme dohrát finále ligy a přijít namotivované na novou sezonu. Možná budeme muset i něco změnit, protože už jsme dlouho spolu, tak asi potřebujeme i nějaké změny. Uvidíme," dodala setra fotbalového brankáře Jana Oblaka z Atlética Madrid.