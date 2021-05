Objev roku Kateřina Marie Tichá bude vystupovat za doprovodu kapely Bandjeez

Praha - Vítězka cen České hudební akademie Anděl v kategorii Objev, zpěvačka Kateřina Marie Tichá, bude vystupovat za doprovodu kapely Bandjeez. Spolupráci s frýdecko-místeckou kapelou, která dlouhodobě provázela letos zesnulého Davida Stypku, oznámila v rozhovoru s ČTK. Zpěvačka a skladatelka je známá svojí dlouholetou spoluprací s kapelou Jelen. Debutové album Tiché s názvem Sami vyšlo loni v říjnu.

"S Bandjeez jsme se dohodli, že budeme hrát spolu. První vystoupení se uskuteční 3. července v Brně a potom 8. července v Praze na palubě parníku Odra, kde bude k dispozici sto lístků, takže je potřeba si pospíšit s jejich zakoupením," sdělila.

Kapela Bandjeez ve složení Matěj Drabina (bicí), Pavel Sotoniak (klávesy), Maro Zeman (basová kytara) a Matouš Rohovský (kytara) aktuálně dokončila práci na Stypkově posledním albu Dýchej.

"Je to pro mě velká čest. Každý interpret sní o tom mít podporu tak výjimečných hudebníků, jako jsou Bandjeez. Známe se s klukama pět let. Ale až teď přišly společné jamy, setkání a hraní ve zkušebně. Potvrdilo se to, co jsme všichni věděli. Pohybujeme se jako lidi i jako muzikanti na stejné lodi," uvedla Tichá. S Bandjeez se spřátelili během turné kapely Jelen, kam před lety s Davidem Stypkou vyrazili jako předkapela. "Od té doby jsme toho jako muzikanti i přátelé zažili spoustu. Když mi kluci nabídli spolupráci, bylo to pro mě ve světle událostí posledního půl roku úplně jasné rozhodnutí," dodala.

Zakládající člen kapely Bandjeez, bubeník Matěj Drabina potvrdil, že se s Tichou potkávají jako přátelé i jako muzikanti několik let. "Právě jsme dokončili Davidovo třetí album. Kateřina s námi velkou část nahrávání trávila ve studiu. Stejně jako na předchozím albu neboj. doprovázela nahrávku svými vokály. Její písně nás vždycky bavily a jsou velice blízko našemu vnímání hudby. Hned po prvních společných hraních do sebe vše zapadlo, jak má, a než jsme se nadáli, už jsme zkoušeli jako Kateřina Marie Tichá a Bandjeez," prohlásil.

Tichá se s Bandjeez objevila v sobotním doprovodném programu vyhlašování cen Anděl, kde věnovali skladbu Kříž zesnulému Stypkovi. Její interpretace se zhostila vedle Tiché také Ewa Farna a Mirai Navrátil, kteří se Stypkou v minulosti spolupracovali. Kytarista a skladatel Stypka letos 10. ledna podlehl ve věku 41 let dlouhodobé nemoci.