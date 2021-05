Objem úvěrů na bydlení se v březnu meziročně zdvojnásobil

Praha - Objem nových hypotečních úvěrů na bydlení od bank a stavebních spořitelen dosáhl v březnu 32,7 miliardy Kč. To je o 10,2 miliardy více než v únoru 2021. Proti březnu 2020 je to o 16,4 miliardy, tedy o 101 procent více. Vyplývá to z aktuálních statistik České národní banky a České bankovní asociace.

"Březen tohoto roku byl v objemu prodaných hypotečních úvěrů zcela neskutečný. Čísla za první tři měsíce ukazují, že ani loňský rekordní rok nemusí být stropem," uvedl poradce asociace Vladimír Staňura.

Index RPSN (průměrná roční procentní sazba nákladů) podle statistiky ČNB byla v březnu u hypotečních úvěrů 2,12 procenta. Proti únoru tedy klesla o 0,04 procentního bodu. Úroková sazba klesla o 0,01 procentního bodu na 1,98 procenta.