Objem úvěrů na bydlení činil v dubnu 29 mld. Kč, byl druhý nejvyšší

Praha - Objem nových hypotečních úvěrů na bydlení od bank a stavebních spořitelen dosáhl v dubnu 29 miliard korun. Je to sice o 11 miliard Kč méně než v březnu, duben je přesto s velkým odstupem druhým nejsilnějším měsícem ve statistice od roku 2014. Proti dubnu 2020 je to o 13,5 miliardy korun, tedy o 86 procent více. Vyplývá to z aktuálních statistik České národní banky a České bankovní asociace.

"Statistika ČNB potvrzuje to, co už delší dobu hlásí banky i realitní makléři, že obrovské prodeje hypotečních úvěrů pokračují. Prodeje začaly růst v červnu 2020, a přestože se to zdálo nemožné, od ledna 2021 ještě zrychlily," uvedl dnes poradce asociace Vladimír Staňura.

Index RPSN (průměrná roční procentní sazba nákladů) podle statistiky ČNB byl v dubnu u hypotečních úvěrů 2,15 procenta. Proti březnu tedy stoupl o 0,03 procentního bodu. Úroková sazba vzrostla rovněž o 0,03 procentního bodu na 2,01 procenta.

"Průměrná úroková sazba překonala hranici dvou procent. Přes dvě procenta byla průměrná úroková sazba po celý minulý rok a vzhledem ke tříprocentní inflaci se dá očekávat, že úrokové sazby hypoték nabraly směr vzhůru a v tomto trendu vytrvají delší dobu. RPSN naproti tomu nikdy pod dvě procenta neklesla, a proto i ona půjde postupně pomalu nahoru,“ upozornil Staňura.

Refinancování hypotečních úvěrů od bank a stavebních spořitelen, tedy přechod k jiné bance, za duben kopírovalo vývoj nových úvěrů a s objemem 9,5 miliardy Kč představovalo druhý nejsilnější měsíc v historii statistik ČNB od roku 2014.

Dlouhodobý vývoj podle Staňury ukazuje, že refinancování od dubna 2020 stále roste a od srpna loňského roku navíc neuvěřitelně zrychlilo. Dubnový objem refinancování představuje 33 procent nových obchodů. Tak vysoký podíl refinancování byl pouze v březnu. "Klienti se chovají racionálně a hledají způsob, jak si zlevnit starší hypotéku a snížit měsíční splátky. Často je k tomu motivují i finanční poradci. Tato situace bude trvat i nadále až do doby, kdy se zvednou úrokové sazby tak, aby se přechod k jiné bance nevyplatil," dodal Staňura.