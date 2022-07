Obilí se podle prvního odhadu ČSÚ sklidí podobně jako loni, řepky bude víc

Praha - Sklizeň základních obilovin by podle prvních odhadů statistiků měla být letos srovnatelná s loňskou. Očekává se, že klesne o 0,9 procenta na 7,161 milionu tun. Odhadovaný hektarový výnos bude meziročně o 5,7 procenta nižší. Řepky by měli zemědělci sklidit 1,065 milionu tun, což ve srovnání s loňskými údaji znamená o 3,9 procenta více. Hektarový výnos řepky očekávají o 3,4 procenta vyšší než minulý rok. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnil na svém webu Český statistický úřad (ČSÚ). Během léta údaje o sklizni ještě několikrát zpřesní.

"Podle prvních odhadů je úroda základních obilovin zatím příznivá a převyšuje sedm milionů tun. Díky rozšíření osevní plochy je očekávaná sklizeň téměř srovnatelná s loňskou skutečností a je o tři procenta vyšší než pětiletý průměr. Hektarový výnos je ale meziročně slabší. Konečná výše sklizně bude nakonec záviset na dalším průběhu počasí," uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.