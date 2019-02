Brno - V případu napadení tenistky Petry Kvitové dnes u krajského soudu v Brně obhajoba vznesla námitku na podjatost senátu. Podle obhájkyně soud v úterý nerozhodl veřejně o tom, jak bude Kvitová vypovídat. Senát následně rozhodl, že z řízení vyloučený není. Obhajoba proti tomu podá stížnost, kterou bude řešit olomoucký vrchní soud. Z činu je obžalován třiatřicetiletý Radim Žondra, který ale vinu popírá. Muži za vydírání a porušování domovní svobody hrozí až 12 let vězení.

Žondrova obhájkyně Lucie Janovská Nejedlá soud na úvod dnešní části hlavního líčení požádala, zda by mohl přehrát začátek úterního hlavního líčení. Předsedkyně senátu Dagmar Bordovská to odmítla s odůvodněním, že pro to není žádný důvod. Podle obhájkyně ale soud měl v úterý veřejně rozhodnout, jak bude Kvitová vypovídat. Tenistka kvůli prožitému traumatu už dříve požádala, aby byla vyslechnuta v nepřítomnosti obžalovaného, soud jí to umožnil.

Dvojnásobná wimbledonská vítězka vypovídala v oddělené místnosti, zvuk byl do místnosti přenášen prostřednictvím reproduktorů. Podle obhájkyně tím, že soud o tomto nerozhodl veřejně, zkrátil obžalovanému procesní práva. Obhájkyně proto podala námitku nezákonnosti provedeného důkazu, následně i námitku podjatosti soudu. Senát rozhodl, že podjatý není, obhajoba proti tomu podá stížnost. Bude ji řešit Vrchní soud v Olomouci.

V plánu je dnes výslech dvou svědků, oba se dostavili. Číst se budou i listinné důkazy. Rozsudek dnes nezazní.

Žondra se podle žalobce v prosinci 2016 dostal do bytu Kvitové pod falešnou záminkou, že jde na revizi kotle. Napadl ji a vážně pořezal na ruce. Odešel, když mu nabídla 10.000 korun, které si vzal. Žondra vinu popírá, tvrdí, že tou dobou byl na stavbě v Napajedlích. Momentálně je ve výkonu trestu kvůli jinému případu.