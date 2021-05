Obhajoba v kauze Vidkun žádá zproštění, korupční jednání se podle ní neprokázalo

Olomouc - Zproštění pro všechny čtyři aktéry olomoucké korupční kauzy Vidkun navrhli dnes olomouckému krajskému soudu jejich obhájci. Na rozdíl od žalobce jsou přesvědčení, že během více než rok dlouhého procesu se korupční jednání jejich klientů neprokázalo. Striktně odmítli, že by se podíleli prostřednictvím svých klientelistických vazeb na ovlivňování devíti trestních kauz, jak tvrdí obžaloba. Obhajoba dnes dokončila závěrečné řeči, ke konečnému slovu se ještě nedostali obžalovaní. Soud kauzu odročil na 21. června.

Podle obhájce bývalého krajského policejního náměstka Karla Kadlece, jehož bere obžaloba za hlavního aktéra kauzy, je tato trestní věc mimořádná. "Potíž je v tom, že stojí a padá s mimořádným objemem prostorových odposlechů, které podle mě nejsou důkazní podporou z obvinění z konkrétních trestných činů. Žalobce navrhuje obžalované odsoudit za to, co řekli, ne za to, co udělali," uvedl obhájce Tomáš Grepl. "Není zde popsán jediný případ ovlivnění či nějaký takový úkon. Ta obžaloba je naprosto virtuální," uvedl Grepl. "Nikdy jsem žádné informace, které by mohly zhatit trestní řízení, nikomu nepředal ani nevynesl," uvedl Kadlec. "Svou operativní činností jsem naopak zjistil velké množství informací," doplnil.

Stejného názoru byl i obhájce podnikatele Ivana Kyselého, kterému podle obžaloby Kadlec informace ze spisů soustavně vynášel. "Neexistuje žádný zachycený hovor, že by někoho instruoval a že by dlouhodobě a soustavně vyžadoval informace z kauzy v trestním řízení," uvedl jeho obhájce. Podotkl, že kauzy, které s Kadlecem probíral, procházely v té době již „masivní medializací“. "Je potřeba oddělit řeči a skutky," uvedl.

Zproštění žádá i obhájce tehdejšího šéfa hospodářské kriminálky Radka Petrůje, který podle obžaloby informace ze spisů svému nadřízenému Kadlecovi předával. "Má pykat za to, že spolupracoval s Karlem Kadlecem a neohradil se proti jeho metodám. Neexistuje však žádný důkaz o tom, že by věděl o tom, že by byly tyto informace předávány Ivanu Kyselému či jiným osobám," uvedl obhájce Tomáš Vymazal. Za celé období se k Petrůjovi podle obhajoby vztahuje sedm odposlechů, ze kterých ale nevyplývá vynášení informací ani zasahování do trestních řízení.

Vůči obžalobě se vymezila i obhajoba bývalého hejtmana Jiřího Rozbořila, poukázala na to, že v kauze figuruje kvůli jedinému odposlechu. Podle obhájce Petra Konečného šlo o hospodské řeči. "Ten rozhovor nevnímám za důkaz, který by usvědčoval mého klienta," uvedl obhájce. Kauza je podle něj přemrštěna a to i pojmenováním po fašistickém politikovi Vidkunu Quislingovi, jehož jméno je synonymem pro vlastizrádce.

Žalobce pro Kyselého, Petrůje a Rozbořila navrhl podmíněné tresty, Kadlecovi pět let. Bývalý hejtman je obžalován z podplácení, Kadlec z přijetí úplatku a s Petrůjem čelí i obžalobě ze zneužití pravomocí. Podnikatel Kyselý je obžalován z účastenství na zneužití pravomoci úřední osoby.