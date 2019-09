Obhájkyni Ósakaovou na US Open vyřadila Bencicová

New York - Obhájkyně titulu na tenisovém US Open Japonka Naomi Ósakaová prohrála v osmifinále se Švýcarkou Belindou Bencicovou 5:7, 4:6 a přijde o první místo ve světovém žebříčku. Do čela se vrátí Australanka Ashleigh Bartyová.

V boji o semifinále se Bencicová utká s Chorvatkou Donnou Vekičovou, která odvrátila dva mečboly a zdolala Němku Julii Görgesovou 6:7, 7:5 a 6:3.

Jednadvacetiletá Ósakaová triumfovala loni v New Yorku a letos na Australian Open, ale od té doby se jí na grandslamech nedaří. Na Roland Garros prohrála ve 3. kole s Kateřinou Siniakovou, ve Wimbledonu dokonce hned v 1. kole.

Ósakaová hrála proti třinácté nasazené Bencicové s nákolenkou na levé noze. Pod zataženou střechou centrkurtu přišla o první servis utkání, ještě se dokázala do setu vrátit, ale v koncovce znovu podání neudržela. Švýcarka udeřila i v úvodu druhé sady a za pomoci výborného servisu o vlastní podání nepřišla.

Japonka si za stavu 2:3 ve druhé sadě vyžádala ošetření. Po rozhovoru s fyzioterapeutkou si vzala jen prášek na bolest.

"Naomi je vynikající hráčka a musela jsem hrát nejlépe, jak umím, abych uspěla. Jsem ráda, že jsem to zvládla," pochvalovala si Bencicová na kurtu. "Snažila jsem se hrát míček brzy po odskoku, hrát takticky, trochu jako šachy," usmála se. V grandslamovém čtvrtfinále je podruhé v kariéře, poprvé postoupila mezi osm nejlepších jako sedmnáctiletá před pěti lety právě na US Open.

Třiadvacetiletá Vekičová si vybojovala premiérové grandslamové čtvrtfinále. Oba mečboly odvrátila ve druhé sadě při podání Görgesové. "Pořád jsem bojovala a věřila, že můžu vyhrát. Je to nádherný pocit," řekla turnajová třiadvacítka Vekičová. "S Belindou jsme kamarádky, často spolu trénujeme," uvedla Chorvatka na adresu své další soupeřky.

Do čtvrtfinále ve Flushing Meadows neprošla ani jedna ze čtveřice nejvýše nasazených žen. V osmifinále dohrály Ósakaová, dvojka Bartyová i třetí nasazená Karolína Plíšková. Turnajová čtyřka Rumunka Simona Halepová skončila už ve 2. kole.

Vyřazení Ósakaové znamená, že potřetí v řadě bude mít každý z grandslamů jinou vítězku dvouhry žen, což se v open éře stane poprvé.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 57,24 milionu dolarů):

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Bencicová (13-Švýc.) - Ósakaová (1-Jap.) 7:5, 6:4, Vekičová (23-Chorv.) - Görgesová (26-Něm.) 6:7 (5:7), 7:5, 6:3.