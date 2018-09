New York - Obhájkyně titulu a třetí nasazená Sloane Stephensová postoupila na US Open do čtvrtfinále. Američanka si poradila s přemožitelkou Barbory Strýcové Elise Mertensovou z Belgie bez problémů dvakrát 6:3.

Stephensová za pomoci svého stylu, dobře namíchaného "koktejlu" obrany s útokem, vyhrála za hodinu a šestadvacet minut. Mertensové vrátila nedávnou porážku ze Cincinnati. "Věděla jsem, že budu muset tentokrát přidat a odehrála jsem solidní zápas. Nemůžu si přát víc," řekla pětadvacetiletá Američanka.

V repríze loňského čtvrtfinále si zahraje s Lotyškou Anastasijí Sevastovou, která vyřadila Ukrajinku Elinu Svitolinovou. "Sáhla jsem si na dno," vzpomínala Stephensová na rok starou dramatickou výhru nad Sevastovovou 7:6 ve třetím setu.

Postoupil i třetí nasazený Juan Matín del Potro z Argentiny, který porazil hladce 6:4, 6:3 a 6:1 turnajovou dvacítku Bornu Čoriče z Chorvatska. Jediné komplikace měl devětadvacetiletý Argentinec v úvodním setu, kdy ztratil vedení 4:1. Pak už soupeři nedovolil žádný brejkbol a ve čtvrtfinále se utká s domácím Johnem Isnerem.

Tento Američan vyhrál pětisetovou bitvu servismanů, když přestřílel Kanaďana Milose Raonice 20:18 na esa a zvítězil 3:6, 6:3, 6:4, 3:6 a 6:2. Isner tak porazil Kanaďana na grandslamu stejně jako letos ve Wimbledonu.

"Každý asi čekal pět tie-breaků, ale naštěstí se nekonal ani jeden a dokázal jsem to v pátém docela snadno. Šel jsem do zápasu s tím, že to odehraju bez sedmičky ve skóre," řekl třiatřicetiletý Isner, jehož servis měl rychlost až 227 km/h.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 53 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Del Potro (3-Arg.) - Čorič (20-Chorv.) 6:4, 6:3, 6:1, Isner (11-USA) - Raonic (25-Kan.) 3:6, 6:3, 6:4, 3:6, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Stephensová (3-USA) - Mertensová (15-Belg.), Sevastovová (19-Lot.) - Svitolinová (7-Ukr.) 6:3, 1:6, 6:0.