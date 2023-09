Obhájkyně Šwiateková dohrála na US Open v osmifinále a přijde o pozici jedničky

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů), 3. září 2023. Ženy - osmifinále. Iga Swiateková z Polska.

Obhájkyně titulu Polka Iga Šwiateková dohrála na tenisovém US Open v osmifinále. Čtyřnásobná grandslamová šampionka podlehla dvacáté nasazené Lotyšce Jeleně Ostapenkové 6:3, 3:6, 1:6. Dvaadvacetiletá rodačka z Varšavy také přijde po turnaji o pozici světové jedničky, kde ji po 74 týdnech vystřídá Běloruska Aryna Sabalenková. Do čtvrtfinále se naopak probojoval Novak Djokovič, který porazil na newyorském betonu Chorvata Bornu Goja 6:2, 7:5, 6:4 dál živí šanci na rekordní 24. grandslamový titul.

Vítězka letošního Roland Garros Šwiateková nedotáhla proti útočně hrající Ostapenkové nadějně rozehrané utkání a ztratila jej za hodinu a 49 minut. S o čtyři roky starší Lotyškou prohrála i počtvrté v kariéře. Rodačka z Rigy je jedinou tenistkou, která má na kontě proti Šwiatekové čtyři výhry. Polskou soupeřku předčila v poměru vítězných míčků 31:18.

"Proti Ize očekávám vždycky tvrdý boj. Věděla jsem, že musím hrát svou hru a být agresivní, protože to je to, co jí vůbec nesedí. Musela jsem bojovat do posledního bodu," řekla v rozhovoru na kurtu Ostapenková.

Šampionka Roland Garros z roku 2017 Ostapenková si dál vylepšuje na newyorském grandslamu osobní maximum. Dosud zde byla nejlépe třikrát ve třetím kole. V boji o semifinále vyzve domácí Američanku a turnajovou šestku Cori Gauffovou, která vyřadila po mateřské pauze navrátivší Dánku Caroline Wozniackou 6:3, 3:6, 6:1.

Trojnásobný vítěz turnaje Djokovič nechal zapomenout na předchozí pětisetový souboj s krajanem Laslem Djerem, kdy otáčel ze stavu 0:2 na sety. Přemožitele Jiřího Veselého Goja naopak vyřadil bez větších potíží za dvě hodiny a šestadvacet minut. "Viděl jsem jeho zápasy z kvalifikace a tento týden. Je velmi silný a tvrdě podává. Musel jsem proto jeho servis eliminovat," uvedl Djokovič.

Šestatřicetiletý rodák z Bělehradu se dostal do čtvrtfinále US Open potřinácté v kariéře. Vyrovnal tak počin Američana Andreho Agassiho a Švýcara Rogera Federera.

V boji o semifinále vyzve domácího Taylora Fritze, který po českém teenagerovi Jakubu Menšíkovi vyřadil dalšího kvalifikanta Dominica Strickera ze Švýcarska. Přemožitele Stefanose Tsitsipase z 2. kola porazil 7:6, 6:4, 6:4 a dál neztratil na turnaji ani set. Pětadvacetiletý Fritz postoupil do druhého grandslamového čtvrtfinále, v New Yorku je mezi osmi nejlepšími poprvé.

"Už několik let je pravidelným hráčem první desítky. Bude to samozřejmě ještě těžší zápas, ale jsem připravený," podotkl před vzájemným soubojem Djokovič.

Další čtvrtfinálovou dvojici tvoří v mužské části turnajového pavouka Američané Frances Tiafoe a Ben Shelton. Loňský semifinalista a nasazená desítka Tiafoe vyřadil Australana Rinkyho Hijikatu 6:4, 6:1, 6:4, dvacetiletý Shelton porazil krajana a turnajovou čtrnáctku Tommyho Paula 6:4, 6:3, 4:6, 6:4.

Floridská rodačka Gauffová prodloužila po vítězství nad Wozniackou aktuální neporazitelnost na devět zápasů. Před US Open vyhrála turnaj v Cincinnati, kde porazila ve finále Karolínu Muchovou. Celkem vyhrála posledních 15 z 16 utkání.

Devatenáctiletá Američanka se dostala mezi osm nejlepších hráček turnaje podruhé za sebou. "Věřila jsem, že mohu postoupit dál. Caroline umí vybrat spoustu míčků, takže jsem věděla, že musím hrát agresivně. Být s ní na kurtu pro mě byla velká čest," řekla Gauffová.

Třiatřicetiletá Wozniacká se vrátila na okruh minulý měsíc po více než tříleté mateřské přestávce. Vítězka Australian Open z roku 2018, která startovala ve Flushing Meadows díky divoké kartě, vyřadila například Petru Kvitovou či domácí Jennifer Bradyovou.

"Chtěla jsem vidět, jak na tom po přestávce jsem tenisové a fyzicky. A jsem přesně tam, kde chci být. Ještě je pár věcí, na kterých chci zapracovat, a vím, že je mohu zlepšit. Obecně to ale považuji za dost pozitivní," dodala Wozniacká.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Shelton (USA) - Paul (14-USA) 6:4, 6:3, 4:6, 6:4, Djokovič (2-Srb.) - Gojo (Chorv.) 6:2, 7:5, 6:4, Fritz (9-USA) - Stricker (Švýc.) 7:6 (7:2), 6:4, 6:4, Tiafoe (10-USA) - Hijikata (Austr.) 6:4, 6:1, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Muchová (10-ČR) - Wang Sin-jü (Čína) 6:3, 5:7, 6:1, Cirsteaová (30-Rum.) - Bencicová (15-Švýc.) 6:3, 6:3, Gauffová (6-USA) - Wozniacká (Dán.) 6:3, 3:6, 6:1, Ostapenková (20-Lot.) - Šwiateková (1-Pol.) 3:6, 6:3, 6:1.

Čtyřhra - 3. kolo:

Townsendová, Fernandezová (6-USA/Kan.) - Karolína Plíšková, Vekičová (ČR/Chorv.) 7:6 (7:3), 6:1.

Junioři:

Dvouhra - 1. kolo:

Mrva (ČR) - Ji (USA) 3:6, 7:5, 6:3, Hrazdil (ČR) - Melero (16-Šp.) 3:6, 6:3, 6:4, Bondioli (It.) - Filip (ČR) 3:6, 6:3, 6:2.

Juniorky:

Dvouhra - 1. kolo:

Bartůňková (ČR) - Munková Mortensenová (Dán.) 6:4, 3:6, 6:1, Valentová (9-ČR) - Taylorová (Austr.) 6:0, 6:3, Samsonovová (10-ČR) - Lamová (USA) 6:3, 4:6, 7:5, Kovačková (13-ČR) - Gaeová 7:5, 6:2.