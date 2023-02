Obhájkyně Davidová byla ve vytrvalostním závodě na MS desátá

Oberhof (Německo) - Markéta Davidová při obhajobě titulu mistryně světa ve vytrvalostním závodě obsadila na biatlonovém šampionátu v Oberhofu po třech střeleckých chybách desáté místo. Zvítězila Švédka Hanna Öbergová, která s jednou trestnou minutou nechala o 10,3 sekundy za sebou krajanku Linn Perssonovou. Bronz získala vedoucí žena této disciplíny ve Světovém poháru Lisa Vittozziová z Itálie.

"Byl to trochu závod na prd. Panovaly těžké podmínky a tři trestné minuty pro Makulu nebyly ideální. Když ale máte špatný den a skončíte přesto desátý, není to ještě tak zlé," řekl novinářům trenér Egil Gjelland.

Zatímco před dvěma lety v Pokljuce střílela Davidová bezchybně, tentokrát na čistou položku dlouho čekala. Na prvních třech si připsala po jedné trestné minutě a teprve při té čtvrté trefila všechny terče. Se startovním číslem dvě pak čekala, na co to bude stačit. Chybovaly i další favoritky, takže se i tak udržela v první desítce.

"S výkonem samozřejmě spokojená nejsem. Asi ale nejsem v ideální běžecké formě a myslím, že mě to trochu sráží i psychicky ve střelbě. Zkrátka to asi na žádný extra super výsledek nebude," řekla Davidová v cíli novinářům.

Před závodem měla problémy s hlasivkami. To však její výkon podle ní neovlivnilo. "Necítím na sobě, že bych měla být nemocná. Samozřejmě mě to ale nebaví, když mě bolí mluvit. Ideální to tedy také není," uvedla s tím, že jí neprospívá nošení roušek či respirátorů. "Měla jsem to v Ridnaun, pak se to zlepšilo a od včerejška je to ještě horší. Těžko říct. Dělám pro to vše, aby se to zlepšilo. Nic moc ale nepomáhalo," doplnila Davidová.

Druhou nejlepší Češkou byla překvapivě Tereza Vinklárková, která měla dvě trestné minuty a zařadila se na 34. místo. Ve čtvrté desítce skončily také Eliška Václavíková a Lucie Charvátová. Po sedmém místě ve stíhačce se naopak nedařilo Tereze Voborníkové, jež si závod pokazila třemi chybami při druhé položce vleže. Celkem měla pět chyb a skončila pětačtyřicátá.

"Myslím si, že na první ležce byla škoda poslední rány. Po té druhé ležce už bylo samozřejmě po závodě. Mrzí mě to," líčila Voborníková. "Ani na trati to určitě nebylo ideální. Dnes jsem jela většinu času sama, takže jsem se nemohla s nikým delší dobu svézt," podotkla.

Vítězná Öbergová potvrdila, že je ve vytrvalostním závodě na velkých akcích silná. Po zlaté olympijské medaili z Pchjongčchangu 2018 a světovém titulu z roku 2019 triumfovala potřetí v kariéře. Z předloňské Pokljuky měla stříbro.

Stejně jako ve sprintu získalo Švédsko dvě medaile a znovu byla společně s Öbergovou na stupních vítězů Perssonová. Ta při životním šampionátu získala po bronzu z úvodního individuálního závodu stříbro.

Netrefená poslední rána připravila o zlato Vittozziovou. Italská biatlonistka se oklepala ze zdravotních problémů, které ji připravily o stíhací závod, a skončila na pódiu i ve třetím vytrvalostním závodě této sezony. Na Öbergovou ztratila 28 sekund. Díky lepšímu běhu předstihla o 20,5 sekundy krajanku Samuelu Comolaovou, jež zásluhou přesné střelby překvapila čtvrtým místem.

Ve čtvrtek bude mistrovství světa pokračovat závodem smíšených dvojic.

Ženy - vytrvalostní závod (15 km): 1. H. Öbergová 43:36,1 (1 trest. minuta), 2. Perssonová (obě Švéd.) -10,3 (0), 3. Vittozziová -28,0 (1), 4. Comolaová (obě It.) -48,5 (0), 5. Simonová (Fr.) -1:21,7 (3), 6. Tomingasová (Est.) -2:23,3 (2), ...10. Davidová -3:01,3 (3), 34. Vinklárková -5:11,7 (2), 37. Václavíková -5:39,2 (2), 39. Charvátová -5:42,5 (5), 45. Voborníková (všechny ČR) -6:24,3 (5).