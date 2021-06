Obhájci trofeje Portugalci rozehrají ME s Maďary, Francii čeká Německo

Budapešť/Mnichov - Fotbalové mistrovství Evropy rozehrají v pondělí poslední čtyři týmy. V papírově nejsilnější skupině F se obhájci trofeje Portugalci představí v Budapešti proti Maďarsku. Vicemistry Evropy a úřadující světové šampiony Francouze čeká v Mnichově souboj s Němci. Utkání v maďarské metropoli má výkop v 18:00, o tři hodiny později se začne hrát v Bavorsku.

Portugalci v dosavadních třinácti vzájemných zápasech s Maďary ještě nikdy neprohráli a v Budapešti je porazili ve všech třech utkáních. Na Euru 2016 ale maďarský tým uhrál s favoritem remízu 3:3 a dokonce před ním ovládl skupinu. Pak ale vypadl v osmifinále, zatímco mužstvo z Pyrenejského poloostrova, které ve skupině skončilo až třetí, premiérově šampionát ovládlo.

"Pokud se jako jedni z favoritů na vítězství neprobojujeme ze skupiny, bude to selhání. Nevěřím však, že se to Portugalsku stane. Portugalsko má schopnost vyrovnat se všem aspirantům na vítězství," řekl pro uefa.com trenér Fernando Santos, jehož svěřenci před dvěma lety vyhráli i první ročník Ligy národů.

V čele silného útoku Portugalců stojí Cristiano Ronaldo. Šestatřicetiletý kapitán, který je s 21 starty na ME rekordmanem, čeká na desátý gól na Euru, čímž by se v čele historicky nejlepších střelců osamostatnil od Francouze Michela Platiniho.

Maďarsko si rozložení sil ve skupině velmi dobře uvědomuje. "Všichni hráči našich soupeřů patří mezi špičku. Nastupují za největší evropské týmy a pravidelně vyhrávají Ligu mistrů a Evropskou ligu. Uděláme všechno pro to, abychom ze sebe dostali maximum," uvedl italský kouč Maďarů Marco Rossi.

Jeho výběr se proti Portugalsku a Francii bude moct opřít o podporu fanoušků. Budapešťská Puskás Aréna jako jediná z jedenácti stadionů na ME může za přísných podmínek zcela naplnit kapacitu. Na utkání může přijít přes 67.000 diváků. Naopak v Mnichově bude maximálně 14.000 fanoušků, tedy 20 procent maxima.

Francouzi neprohráli s Němci už pět zápasů včetně vítězství 2:0 v semifinále Eura 2016. Stejnou sérii bez porážky drží i na jeho půdě. "Les Bleus" se můžou stát první zemí, která podruhé za sebou ovládne zároveň MS i ME. Totéž dokázali i v letech 1998 a 2000, u čehož v roli kapitána nechyběl současný trenér Didier Deschamps. "Jakožto od mistrů světa se od nás hodně očekává. Poté co jsme prohráli ve finále Eura 2016, bažíme po vítězství. To je náš cíl," prohlásil útočník Antoine Griezmann.

Zatímco Deschamps po téměř šesti letech povolal do reprezentace útočníka Karima Benzemu, německý kouč Joachim Löw poprvé od podzimu 2018 nominoval obránce Matse Hummelse a ofenzivního univerzála Thomase Müllera.

"Francie má nejpřizpůsobivější tým na světě. Přestože víme, jak hrají, je téměř nemožné je předvídat. Atmosféra v mužstvu je dobrá. Pokud dobře rozložíme naše přednosti, můžeme jít do utkání sebevědomě," konstatoval Löw, který při třech účastech na ME dovedl "Die Mannschaft" ke stříbru a dvěma bronzům. Po turnaji ale u týmu v roli hlavního trenéra po 15 letech skončí.

Statistické údaje před úterními zápasy mistrovství Evropy:

Skupina F:

Maďarsko - Portugalsko

Výkop: úterý 15. června, 18:00 (Budapešť).

Rozhodčí: Cakir - Duran, Ongun (všichni Tur.) - Irrati (video, It.).

Umístění v žebříčku FIFA: 37. - 5.

Bilance: 13 0-4-9 10:30.

Bilance na ME: 1 0-1-0 3:3.

Předpokládané sestavy:

Maďarsko: Gulácsi - Fiola, Orbán, Attila Szalai - Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Schäfer, Holender - Sallai, Ádám Szalai.

Portugalsko: Patrício - Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro - Danilo, William, Fernandes - B. Silva, Ronaldo, Jota.

Absence: Kalmár, Szoboszlai - Neto (všichni zranění), Cancelo (koronavirus).

Nejlepší střelci z aktuální nominace: Ádám Szalai (23) - Ronaldo (104).

Zajímavosti:

- Portugalsko ve 13 zápasech s Maďarskem neprohrálo a 6 z posledních 7 vyhrálo

- Portugalci zdolali Maďary v Budapešti ve všech 3 duelech

- Maďarsko ve skupině ME 2016 remizovalo s Portugalskem 3:3, což je jeden ze 4 nerozhodných výsledků, které s týmem z Pyrenejského poloostrova uhrálo

- Maďaři na Euru 2016 skončili ve skupině první před třetím Portugalskem, v osmifinále ale vypadli s Belgií, zatímco Portugalsko získalo premiérové zlato

- Maďarsko se na Euru představí počtvrté, největším úspěchem je bronz z roku 1964

- obhájce trofeje Portugalsko startuje na osmém ME a pokaždé postoupilo ze skupiny, v roce 2019 ovládlo i premiérový ročník Ligy národů

- Maďarsko drží sérii 11 utkání bez prohry, v přípravě před ME porazilo Kypr (1:0) a remizovalo s Irskem (0:0)

- Portugalci neprohráli 6x za sebou, v přípravě před ME remizovali se Španělskem (0:0) a zdolali Izrael (4:0)

- Portugalec Ronaldo, který je s 21 starty na ME rekordmanem, čeká na desátý gól na Euru, čímž by se v čele historicky nejlepších střelců turnaje osamostatnil od Francouze Platiniho

- oba týmy v Budapešti vyzvou i Francii, s Německem se utkají v Mnichově

- budapešťská Puskás Aréna je jediný z 11 stadionů na ME, jehož kapacita může být za přísných podmínek naplněna ze 100 procent (přes 67.000 diváků)

Francie - Německo

Výkop: úterý 15. června, 21:00 (Mnichov).

Rozhodčí: Del Cerro Grande - Yuste, Fernández - Munuera (video, všichni Šp.).

Umístění v žebříčku FIFA: 2. - 12.

Bilance: 31 14-7-10 53:51.

Bilance na ME: 1 1-0-0 2:0.

Předpokládané sestavy:

Francie: Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernández - Kanté, Pogba, Rabiot, Griezmann - Benzema, Mbappé.

Německo: Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens - Havertz, Müller, Gnabry.

Absence: Martial - Ter Stegen (oba zranění), Goretzka (nejistý start).

Nejlepší střelci z aktuální nominace: Giroud (46) - Müller (39).

Zajímavosti:

- Francie neprohrála s Německem v posledních 5 zápasech (3 výhry, 2 remízy)

- Francie od roku 1987 neprohrála v Německu 5x za sebou (3 výhry, 2 remízy), jediný vzájemný duel v Mnichově (v Lize národů) skončil v září 2018 0:0

- týmy se na ME utkaly pouze v semifinále 2016, které Francie vyhrála 2:0

- úřadující mistry světa Francouze čeká desátý start na ME; v letech 1984 a 2000 ho vyhráli, před 5 lety podlehli ve finále Portugalcům

- Francie se může stát první zemí, která podruhé za sebou ovládne zároveň MS i ME (totéž se jí povedlo v letech 1998 a 2000); u obou těchto triumfů byl jako hráč současný trenér Deschamps

- Německo se účastní rekordního třináctého ME, se třemi triumfy (1972, 1980 a 1996) je spolu se Španělskem nejúspěšnější zemí

- Francie prohrála jediný z posledních 20 zápasů, 7x po sobě nenašla přemožitele a v přípravě před ME zdolala Wales i Bulharsko shodně 3:0

- Německo zvítězilo ve 3 z posledních 6 utkání, v přípravě před ME remizovalo s Dánskem (1:1) a rozstřílelo Lotyšsko (7:1)

- Löw s Německem na ME při 3 účastech získal stříbro a 2 bronzy, po turnaji v roli hlavního trenéra po 15 letech u týmu skončí