Obhájci titulu v NBA Golden State prohráli na úvod play off v Sacramentu

Utkání 1. kola play off NBA Západní konference:Sacramento - Golden State, 15. dubna 2023. Jonathan Kuminga (vlevo) z Golden State Warriors střílí na koš. ČTK/AP/Stephen Lam

New York - Basketbalisté Golden State prohráli úvodní duel play off NBA na palubovce Sacramenta 123:126. Obhájci titulu tak nevyšel úvod vyřazovacích bojů stejně jako Atlantě s českým reprezentantem Vítem Krejčím, jež prohrála 99:112 v Bostonu. V dalších duelech Philadelphia zvítězila nad Brooklynem 121:101 a New York jako jediný uspěl na hřišti soupeře a porazil Cleveland 101:97.

Pro Sacramento šlo o velkou událost, jelikož play off hraje po 17 letech. A hned si připsalo skalp úřadujících šampionů. Zasloužil se o to zejména De’Aaron Fox, který nastřílel 38 bodů. Po zápase měl tu čest zmáčknout tlačítko, jež zapnulo nad halou laser, který vyslal fialové světlo směrem k obloze a dal tak celému městu vědět, že Kings vyhráli.

Zápas byl velmi vyrovnaný, dvanáctkrát se celky střídaly ve vedení a i v poslední minutě byl rozdíl ve skóre jediný bod. Warriors dvě své poslední střely ale neproměnili a Sacramento výhru uhájilo. Golden State nepomohl ani návrat Andrew Wigginse po více než dvouměsíční pauze, který nastřílel 17 bodů. Stephen Curry dal 30 bodů a Klay Thompson 21 bodů.

Stejně jako Fox nastřílel 38 bodů také Donovan Mitchell z Clevelandu, ale Cavaliers to na výhru nestačilo. New York totiž předvedl dobrý týmový výkon podpořený střelbou Jalena Brunsona. Ten měl v první půli problém s fauly, ale ve druhém poločase dal 21 ze svých 27 bodů.

Cleveland ještě dvě minuty před koncem vedl. Pak ale dal klíčovou trojku Josh Hart, naopak Mitchell trojku minul a Brunson košem dal New Yorku čtyřbodové vedení, které už si v posledních 70 sekundách Knicks pohlídali.

„Tohle není konec světa, jen jsme prohráli první zápas. Nesmíme tu teď sedět a litovat se. Je to jen jeden zápas a v dalších na to odpovíme,“ prohlásil Mitchell.

Další dva souboje měly jasný průběh. Krejčí sledoval jen z lavičky, jak jeho spoluhráči z Atlanty nestačí na favorizovaný Boston a už v první půli nabírají ztrátu až 32 bodů. Jaylen Brown táhl Boston 29 body, Jayson Tatum přidal 25 bodů a Derrick White 24 bodů. Stejně dal za Atlantu Dejounte Murray.

Také Philadelphia vedla nad Brooklynem po celý zápas, a to až o 25 bodů. Mikal Bridges se s tím sice snažil něco udělat a dal za Nets 30 bodů, ale Sixers ukázali více zbraní. Nejlepší střelec sezony Joel Embiid nastřílel 26 bodů, James Harden měl 23 bodů a 13 asistencí a Tobias Harris 21 bodů. Philadelphia navíc 21 trojkami vytvořila klubový rekord v play off.

Výsledky 1. kola play off NBA

Východní konference:

Philadelphia - Brooklyn 121:101, Boston - Atlanta 112:99, Cleveland - New York 97:101.

Západní konference:

Sacramento - Golden State 126:123.