Obhájci chtějí, aby soud osvobodil muže obžalované za pád mostu ve Vilémově

Pardubice - Obhájci všech pěti mužů obžalovaných kvůli pádu mostu ve Vilémově na Havlíčkobrodsku v roce 2014 navrhli pro své klienty zproštění obžaloby. Případ projednává odvolací soud v Pardubicích, Okresní soud v Havlíčkově Brodě je odsoudil loni v srpnu ke dvěma letům vězení s dvouletým podmíněným odkladem. Státní zástupkyně naopak požaduje zpřísnění trestů, které byly pod spodní hranicí trestní sazby. Při zřícení mostu zemřeli čtyři dělníci, další dva utrpěli zranění.

Pět mužů, kteří pracovali ve firmách, jež se na bourání a stavbě nového mostu podílely, je obžalováno z obecného ohrožení z nedbalosti, za něž v případě způsobení smrti hrozí tři až deset let vězení.

Státní zastupitelství se odvolalo proti rozsudku okresního soudu pouze ve výroku o trestu. Podle státní zástupkyně se jeví nepřiměřeně mírné. Uznala sice, že soudní projednávání již trvá mnoho let a obžalovaní jsou bezúhonní, podle ní ale pro zmírnění trestu postačuje, že jim nebyl uložen zákaz činnosti. Navrhla, aby jim soud uložil trest alespoň tři roky vězení s podmíněným odkladem na čtyři roky.

Všichni obhájci navrhli, aby soud muže obžaloby zprostil. Podle nich doplněné dokazování neprokázalo spolehlivě vinu jejich klientů, kteří navíc nejsou specialisty na mostní konstrukce a nemohli rozpoznat hrozící riziko. Poukazovali také na geotechnickou studii, z níž údajně plyne, že chyba byla v projektové dokumentaci na demolici mostu. Jeden z advokátů také řekl, že pokud bude vina uznána, fakticky to znamená zákaz činnosti, protože takový člověk již nebude bezúhonný.

Případem se začal okresní soud zabývat na konci roku 2016, poprvé rozhodl v roce 2018, odvolací soud jeho rozsudek zrušil a následovala nová jednání. O případu rozhodoval odvolací soud naposledy loni v červnu. Původně bylo kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti souzeno deset lidí. Pravomocně již bylo řízení ukončeno s pěti dalšími obžalovanými, dva stavbyvedoucí dostali podmíněné tresty. Původní dvouapůlleté podmínky a zákazy činnosti jim odvolací soud prodloužil na čtyři roky. Odvolací soud také zrušil stíhání dvou koordinátorů bezpečnosti práce. Zastavené je i trestní stíhání úřednice krajského úřadu. V jejím případě soud nevyhověl odvolání státní zástupkyně v její neprospěch.

Téměř 90 let starý klenutý most přes říčku Hostačovku ve Vilémově procházel v roce 2014 rekonstrukcí, která byla součástí modernizace silnice druhé třídy 345 mezi Chotěboří a Golčovým Jeníkovem. Kraj Vysočina zakázku za více než 200 milionů korun zadal konsorciu stavebních firem M-Silnice a Strabag. Most opravovala jako subdodavatel společnost Bögl & Krýsl.