Obhájce zlata Francouze vyzvou v nedělním osmifinále MS Poláci

Dauhá - Fotbalisty Francie po ovládnutí skupiny D na mistrovství světa v Kataru čeká na cestě za obhajobou zlata Polsko. Soupeři se na závěrečných turnajích utkali pouze na světovém šampionátu v roce 1982 ve Španělsku, kde Poláci v boji o bronz zvítězili 3:2. Osmifinálový souboj je na programu v neděli od 16:00 SEČ.

"Les Bleus" ve skupině porazili Austrálii 4:1 a Dánsko 2:1, v kombinované sestavě však podlehli Tunisku 0:1. Francouzi jsou prvními úřadujícími mistry od roku 2006, kteří postoupili do vyřazovací fáze. Tehdy se to povedlo Brazilcům. Na minulých třech šampionátech se obhájci titulu pokaždé poroučeli už po skupině.

"Máme v realizačním týmu tři pozorovatele, kteří Polsko detailně sledovali. Díky tomu o něm víme všechny podrobnosti. V kádru mají několik zkušených hráčů. Jeden z nich, Robert Lewandowski, vyčnívá," uvedl trenér Didier Deschamps v televizním rozhovoru.

"Především ale hrají týmově. Z toho, co jsem viděl, jsou Poláci velmi dobře organizovaní a atletičtí, což bude výzva. Nepodceníme je," konstatoval čtyřiapadesátiletý kouč, který ovládl světový šampionát coby hráč a trenér jako třetí muž v dějinách.

Polsko načalo turnaj bezbrankovou remízou s Mexikem, následně porazilo Saúdskou Arábii 2:0 a stejným poměrem prohrálo s Argentinou. Ve skupině C skončilo druhé a do vyřazovací části MS se probojovalo poprvé od roku 1986.

Svého nedělního soupeře Poláci nezdolali v posledních sedmi zápasech. "Francie je velký favorit. Je to jeden z nejlepších týmů na světě. Uděláme ale všechno pro to, abychom postoupili. Klíč k zastavení (útočníka Kyliana) Mbappého? To jsem já," prohlásil brankář Wojciech Szczesny, který jako třetí gólman v historii MS zneškodnil na jednom turnaji dvě penalty. Jednu z nich i argentinské hvězdě Lionelu Messimu.

Statistické údaje před utkáním Francie - Polsko: Výkop: neděle 4. prosince, 16:00 SEČ (Dauhá, Sumáma). Rozhodčí: delegace dosud nebyla zveřejněna. Umístění v žebříčku FIFA: 4. - 26. Bilance celková: 16 8-5-3 27:16. Bilance na MS: 1 0-0-1 2:3. Předpokládané sestavy: Francie: Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Griezmann, Mbappé - Giroud. Polsko: Szczesny - Cash, Glik, Kiwior, Bereszyňski - Krychowiak, Bielik - Zieliňski, Milik, Frankowski - Lewandowski. Absence z aktuální nominace: L. Hernandez (zranění), Benzema (rekonvalescence) - nikdo. Nejlepší střelci z aktuální nominace: Giroud (51) - Lewandowski (77). Nejlepší střelci na turnaji: Mbappé (3) - Lewandowski, Zieliňski (oba 1). Zajímavosti: - Francie prohrála jen 3 z 16 vzájemných zápasů, v jediném duelu na MS v roce 1982 ale zvítězilo v souboji o 3. místo Polsko 3:2 - Francie s Polskem 7x po sobě neprohrála a v posledních 3 vzájemných duelech neinkasovala - Francie ve skupině D porazila Austrálii 4:1 a Dánsko 2:1 a prohrála 0:1 s Tuniskem - Polsko ve skupině C remizovalo s Mexikem 0:0, porazilo Saúdskou Arábii 2:0 a prohrálo s Argentinou 0:2 - Francie na MS vyhrála všech dosavadních 5 osmifinále - Polsko na MS postoupilo do vyřazovacích bojů poprvé od roku 1986, kdy v osmifinále neuspělo - Francie je na MS prvním obhájcem zlata od roku 2006, který postoupil ze skupiny - Francie na MS minule prohrála po 9 zápasech - Polsko minule prohrálo a inkasovalo po 4 utkáních - Kolo Muani (Francie) oslaví den po utkání 24. narozeniny - Szczesny (Polsko) jako třetí gólman na jednom MS zneškodnil 2 penalty (bez penaltového rozstřelu) - Bereszyňski (Polsko) může odehrát 50. reprezentační zápas