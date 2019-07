Obhájce titulu Slavia vstoupí do ligy pondělní dohrávkou ve Zlíně

Zlín - Obhájci titulu fotbalisté Slavie vstoupí do ligové sezony pondělní dohrávkou prvního kola ve Zlíně. Pražané jsou favoritem na zisk mistrovské trofeje, hned na úvod se však musejí mít na pozoru, neboť na hřišti "Ševců" utrpěli v dubnu svou poslední soutěžní porážku. Zlín poprvé v soutěžním utkání povede nový kouč Josef Csaplár.

Slavia v součtu s domácím pohárem vyhrála jediný z posledních pěti vzájemných soubojů a v předposledním kole základní části minulé sezony podlehla ve Zlíně 0:1. Pražané tehdy hráli jen tři dny po odvetě čtvrtfinále Evropské ligy a vyřazení od Chelsea.

"Zlínu máme co vracet. Hraje se tam vždy těžko, jsou tam takové specifické podmínky, naposledy bylo suché hřiště a asi pěticentimetrová tráva. Nedají nám nic zadarmo, na druhou stranu naposledy jsme byli v jiné pozici. Bylo to tři dny po Chelsea, chybělo nám hodně hráčů," řekl novinářům slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

"Teď je to hodně jiná situace, jiný trenér a jejich způsob hry bude odlišný. Naposledy jsme tam prohráli, z toho se musíme poučit a neinkasovat třeba takový gól, jaký jsme tam dostali," dodal.

Slavia v letní přípravě první dva zápasy prohrála, v dalších dvou ale zvítězila včetně středeční výhry 6:0 nad Žižkovem. Před týdnem navíc v Československém Superpoháru porazila Trnavu 3:0.

"I když dovolená a příprava byla extrémně krátká, všichni se těší, až odstartuje nová sezona. Doufám, že navážeme na minulou sezonu, kdy jsme taky začínali těžkým zápasem venku v Olomouci a zvládli jsme to, což se ukázalo jako výhoda. Teď pojedeme ven hned dvakrát, ale pokud uděláme šest bodů, bude to hodně dobrý start," řekl Trpišovský, jehož tým v posledních třech venkovních ligových zápasech neskóroval. Doma se kvůli koncertům v Edenu a rekonstrukci trávníku představí až ve třetím kole.

Nový zlínský kouč Csaplár se těší na start proti celku, který v minulosti trénoval. "Ševci" v lize už 22 zápasů neremizovali. "Bude to nádherné, super. Plný dům, úřadující mistr ligy. Jak chcete začít lépe? Kulisa bude skvělá, šest hodin večer, rozsvítí se světla. Fotbal by se měl hrát vždy pod světly. Bude to velké divadlo, hrozně se na to těším. Mělo by to být hezké utkání," prohlásil Csaplár.

Za Slavii zřejmě ještě nenastoupí čerstvá posila Nicolae Stanciu. Bývalý sparťanský záložník sice odehrál poločas přípravného utkání se Žižkovem, ale na soutěžní zápas zatím není dostatečně připraven.

Zápas začne ve Zlíně v pondělí v 18:00. Hlavním sudím bude Miroslav Zelinka a videorozhodčím Emanuel Marek.

Hlasy před dohrávkou:

Fastav Zlín - Slavia Praha

Josef Csaplár (trenér Zlína): "Bude to nádherné, super. Plný dům, úřadující mistr ligy. Jak chcete začít lépe? Kulisa bude skvělá, šest hodin večer, rozsvítí se světla. Fotbal by se měl hrát vždycky pod světly. Bude to velké divadlo, hrozně se na to těším, že přijede Slavia. Mělo by to být hezké utkání. Nedokážu posoudit, jestli Slavia bude ještě silnější než v minulé sezoně. To, že získáváte pořad lepší a dražší hráče, ještě neznamená, že děláte kvalitnější tým. To jsou dvě rozdílné věci."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "I když dovolená a příprava byla extrémně krátká, všichni se těší, až odstartuje nová sezona. Zlínu máme co vracet. Naposledy jsme tam prohráli, z toho se musíme poučit a neinkasovat třeba takový gól, který jsme tam dostali. Hraje se tam vždy těžko, jsou tam takové specifické podmínky, naposledy tam bylo suché hřiště a asi pěticentimetrová tráva. Nedají nám nic zadarmo, na druhou stranu naposledy to bylo v jiné pozici. Bylo to tři dny po zápase na Chelsea, byli jsme v jiném rozpoložení, chybělo nám hodně hráčů. Teď je to hodně jiná situace, je tam jiný trenér a jejich způsob hry bude odlišný. Doufám, že navážeme na minulou sezonu, kdy jsme na začátek taky hráli těžký zápas venku v Olomouci a zvládli jsme to, což se nakonec ukázalo jako výhoda. Poté jsme ale hráli dvakrát doma, teď pojedeme znova ven. Pro Zlín i Teplice je to ideální začátek, nemají co ztratit, mohou jen překvapit. Pokud uděláme šest bodů, může to být hodně dobrý start do sezony."