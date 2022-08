Obhájce titulu Plzeň přivítá ve fotbalové lize Slovácko, Slavia hostí Teplice

Praha - Pěti zápasy ve středu vyvrcholí vložené šesté kolo první fotbalové ligy. Obhájce titulu Plzeň se v souboji dvou pohárových zástupců představí doma proti Slovácku a pokusí se zůstat jediným neporaženým celkem v této sezoně nejvyšší soutěže. Další účastník pohárové Evropy Slavia vyzve v Edenu Teplice a bude hájit vedení v neúplné tabulce. Druhý Liberec nastoupí v Olomouci, Ostrava po nepříliš vydařeném startu přivítá nováčka z Brna a Mladá Boleslav bude hostit Hradec Králové.

Plzeň od říjnové porážky na Slavii neprohrála už 32 soutěžních duelů po sobě, z toho 26 v lize, což je klubový rekord. Úspěšnou sérii chce prodloužit proti Slovácku, nad nímž v nejvyšší soutěži čtyřikrát po sobě zvítězila. Viktoria, která příští týden začne skupinu Ligy mistrů v Barceloně, má k dobru má odložený duel s Brnem.

"Slovácko se zaslouženě a ne náhodou probojovalo do evropských pohárů. Stabilně podává dobré výkony a vždy to s nimi je těžké. Největší hrozbou jsou jeho nejzkušenější hráči," uvedl plzeňský asistent trenéra Pavel Horváth.

Slovácko v minulém kole s Libercem utrpělo první porážku v ligové sezoně. "Do Plzně jedeme s tím, že chceme uspět. Poté hrajeme se Slavií, takže to máme dva extrémně těžké duely za sebou, do toho pak přijde evropský pohár," řekl trenér Slovácka Martin Svědík, jehož tým v minulém týdnu postoupil do skupiny Evropské konferenční ligy.

Stejná pohárová soutěž čeká i na Slavii. Vršovický celek vyhrál poslední čtyři kola a vede neúplnou tabulku. S Teplicemi Pražané v lize už 15 zápasů po sobě bodovali. "Budeme chtít navázat na posledních osm dní, které se nám vydařily. Nabíráme dobrou formu," prohlásil asistent slávistického trenéra Jaroslav Köstl.

Liberec prohrál jediné z úvodních pěti kol a minule zvítězil 2:1 na Slovácku, zato Olomouc v posledních čtyřech duelech nebodovala. Sigma ale doma na Severočechy umí. V lize tam s nimi sedmkrát po sobě neprohrála, šestkrát za sebou je porazila o gól a v posledních čtyřech zápasech vždy 1:0.

"Po utkání na Slovácku jsme chtěli co nejlépe regenerovat a šetřit síly, proto jsme zůstali na Moravě v příjemném prostředí lázeňských Luhačovic. I když náš soupeř momentálně nemá dobrou výsledkovou sérii, víme, že se jedná o kvalitní celek. Anglický týden jsme začali na Slovácku skvěle a bylo by fajn v tomto výsledkovém trendu pokračovat," řekl asistent trenéra Slovanu Jakub Harant.

Ambiciózní Ostrava získala v úvodních pěti kolech jen pět bodů a v ligovém ročníku prohrála dva ze tří domácích zápasů. Brno v neděli utrpělo debakl 0:4 od Slavie a poprvé v sezoně nebodovalo. V jediném dosavadním venkovním duelu tohoto ročníku nejvyšší soutěže Zbrojovka zvítězila v Olomouci 2:0.

"Brno do soutěže vstoupilo s nováčkovským elánem, ale tým už má delší dobu pohromadě. Z naší strany to bylo herně v posledním utkání v Jablonci výrazně lepší než předtím a chceme na to navázat i doma," řekl asistent trenéra Baníku David Oulehla.

Mladá Boleslav přivítá Hradec Králové, který má v městě automobilů domácí azyl po dobu výstavby vlastního stadionu. Středočeši v lize s "Votroky" osmkrát po sobě neprohráli. Trenér hostů Miroslav Koubek, který v minulosti vedl Boleslav, den po utkání oslaví 71. narozeniny.