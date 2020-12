Obhájce titulu Kilde vyhrál super-G ve Val Gardeně

Val Gardena (Itálie) - Úřadující vítěz Světového poháru lyžařů Aleksander Aamodt Kilde z Norska vyhrál superobří slalom v italské Val Gardeně a poprvé v sezoně se dostal na stupně vítězů. Osmadvacetiletý Kilde si dojel pro pátý pohárový triumf v kariéře s náskokem 12 setin sekundy před vítězem úvodního super-G ve Val d'Isere Maurem Caviezelem ze Švýcarska. Třetí byl s odstupem 21 setin Kildeho krajan Kjetil Jansrud.

Kilde potvrdil norskou dominanci na klasické sjezdovce Saslong z poslední doby: postaral se o sedmé norské vítězství z devíti super-G ve Val Gardeně. "Dobře tuhle trať známe, sníh je tu dobrý. Je to náročná sjezdovka, my jsme ale univerzálové, takže nám sedí. Vítězství takhle brzo v sezoně je příjemné, dodá to člověku klid," uvedl Kilde, jenž ve Val Gardeně vyhrál před dvěma lety sjezd.

Caviezel z druhého místa zklamaný nebyl, protože si pro něj dojel se zlomeným ukazováčkem na levé ruce z nedělního sjezdu. "Naštěstí to s tím prstem šlo. Ze stupňů vítězů mám velkou radost. S Kildem a Jansrudem je to vždycky boj, cítí se tady dobře a jsou tu rychlí," uvedl držitel malého glóbu za super-G z minulé sezony.

Do čela průběžného pořadí SP se dostal Caviezelův reprezentační kolega Marco Odermatt, jenž byl dnes devátý. V sobotu se ve Val Gardeně pojede sjezd.

Pořadí super-G mužů ve Val Gardeně:

1. Kilde (Nor.) 1:26,29, 2. M. Caviezel (Švýc.) -0,12, 3. Jansrud (Nor.) -0,21, 4. Mayer (Rak.) -0,34, 5. Sander (Něm.) -0,60, 6. Allegre -0,78, 7. Clarey (oba Fr.) -0,86, 8. Cochran-Siegle (USA) -0,87, 9. Odermatt -0,98, 10. Feuz (oba Švýc.) -1,05.

Průběžné pořadí super-G (po 2 ze 7 závodů): 1. M. Caviezel 180, 2. Kilde 122, 3. Jansrud 100, 4. Walder (Rak.) a Sejersted (Nor.) oba 80, 6. Sander 77.

Průběžné pořadí SP (po 7 z 38 závodů): 1. Odermatt 290, 2. Pinturault (Fr.) 276, 3. Kilde 235, 4. Zubčič (Chorv.) 208, 5. M. Caviezel 195, 6. Kristoffersen (Nor.) 156.