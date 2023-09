Obhájce titulu Alcaraz je na US Open ve 3.kole, uspěli i Medveděv či Sabalenková

Tenisový turnaj US Open - 2. kolo, 31. srpna 2023, New York. Aryna Sabalenková z Běloruska.

Tenisový turnaj US Open - 2. kolo, 31. srpna 2023, New York. Aryna Sabalenková z Běloruska. ČTK/AP/Manu Fernandez

New York - Obhájce titulu Španěl Carlos Alcaraz postoupil do 3. kola tenisového US Open. Turnajová jednička porazila Jihoafričana Lloyda Harrise za dvě a půl hodiny 6:3, 6:1, 7:6. Uspěl také předloňský šampion Rus Daniil Medveděv, který přehrál Australana Christophera O'Connella 6:2, 6:2, 6:7 a 6:2.

Mezi ženami pokračuje světová dvojka Aryna Sabalenková z Běloruska. Vítězka letošního Australian Open porazila Britku Jodie Burrageovou jasně 6:3, 6:2. Nasazená trojka Američanka Jessica Pegulaová si poradila s Rumunkou Patricií Mariou Tigovou 6:3, 6:1.

Dvacetiletý Alcaraz, který v červenci triumfoval ve Wimbledonu, uspěl v devátém zápase na grandslamech za sebou. O šest let staršímu Harrisovi odvrátil devět z deseti brejkbolů, naopak ho pětkrát o servis obral. Zahrál také 33 vítězných míčů. Španělský tenista vyzve v boji o osmifinále turnajovou šestadvacítku Brita Daniela Evanse.

"Po celou dobu zápasu jsem zůstal psychicky silný. Vždycky je dobré, když v prvních kolech vyhrajete ve třech setech. Mám z toho radost," řekl v rozhovoru na kurtu Alcaraz.

Vítěz US Open z roku 2021 Medveděv zvládl proti O'Connellovi první dva sety za 68 minut a ve třetím vedl už 4:2. Závěr mu ale nevyšel, o náskok přišel a ve zkrácené hře nevyužil dva mečboly. Devětadvacetiletý Australan si tak vynutil pokračování.

Medveděv netajil v dalším průběhu frustraci, a přestože ve čtvrtém setu vedl 4:1, O'Connell nic nevzdával. V sedmém gamu měl při servisu ruského favorita tři brejkboly, světová trojka je však odvrátila a nakonec dovedla duel k postupu. Nyní čeká Medveděva dvanáct zápasů neporažený Argentinec Sebastian Báez.

Semifinalistka posledních dvou ročníků Sabalenková znovu neztratila set a Burrageovou porazila za hodinu a 16 minut. O rok mladší soupeřku předčila v poměru vítězných míčů 28:7. Běloruská tenistka, která útočí také na post světové jedničky, narazí na přemožitelku Karolíny Plíškové Francouzku Claru Burelovou.

Pegulaová prošla do 3. kola US Open počtvrté za sebou, Tigové povolila jen čtyři gamy. "Bylo to trochu nepříjemné. Hrály jsme spolu poprvé a obě jsme byly ze začátku nervózní. Také jsme hrály v noci, kdy jsou jiné podmínky. Člověk se musí co nejlépe přizpůsobit a zvyknout si," uvedla Pegulaová.

Pokračuje i dvaadvacetiletý Ital Jannik Sinner. Loňský čtvrtfinalista nečelil v utkání s krajanem Lorenzem Sonegem jedinému brejkbolu, sám proměnil čtyři z osmi a zvítězil 6:4, 6:2, 6:4. "Cítím, že se má hra oproti minulému roku zase trochu zlepšila a posunula. Po fyzické stránce jsem v pořádku a uvidíme, co přijde," řekl Sinner.

Trpký konec singlové kariéry prožil osmatřicetiletý John Isner, který nedotáhl nadějně rozehraný duel s krajanem Michael Mmohem a prohrál 6:3, 6:4, 6:7, 4:6, 6:7. Bývalý osmý hráč světa nevyužil vedení 2:0 na sety, v páté sadě neproměnil za stavu 5:4 mečbol a zápas po čtyřech hodinách ztratil. Rekordmanovi v počtu es na ATP Tour nepomohlo ani dalších 48 bodů z přímého podání a 94 vítězných míčů. Na US Open zasáhne ještě do čtyřhry po boku krajana Jacka Socka, který rovněž ukončí kariéru.

"Je to těžké, ale myslím, že jsem dřel, jak jen to šlo," řekl Isner a neskrýval emoce. "To je důvod, proč jsem celý život tak tvrdě pracoval, abych hrál v takovéhle atmosféře. Viděli jsme, že nemusím vždy vyhrát, ale hrát před takovýmhle publikem a takovou podporou je výjimečné," dodal Isner.

Vypadl rovněž Brit Andy Murray, jenž nestačil na Bulhara Grigora Dimitrova (3:6, 4:6, 1:6).

Tenisový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Sinner (6-It.) - Sonego (It.) 6:4, 6:2, 6:4, Draper (Brit.) - Hurkacz (17-Pol.) 6:2, 6:4, 7:5, Rubljov (8-Rus.) - Monfils (Fr.) 6:4, 6:3, 3:6, 6:1, Norrie (16-Brit.) - Hsu Jü-hsiou (Tchaj-wan) 7:5, 6:4, 6:4, Jarry (23-Chile) - Michelsen (USA) 4:6, 6:3, 6:3, 6:3, Evans (26-Brit.) - Van de Zandschulp (Niz.) 1:6, 6:1, 6:3, 6:3, Arnaldi (It.) - Fils (Fr.) 3:6, 7:5, 7:6 (7:5), 5:7, 6:4, Wawrinka (Švýc.) - Etcheverry (30-Arg.) 7:6 (8:6), 6:7 (7:9), 6:3, 6:2, Alcaraz (1-Šp.) - Harris (JAR) 6:3, 6:1, 7:6 (7:4), Báez (Arg.) - Meligeni (Braz.) 6:7 (7:9), 6:4, 6:4 skreč. Medveděv (3-Rus.) - O'Connell (Austr.) 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Burelová (Fr.) - Karolína Plíšková (25-ČR) 6:4, 6:2, Sabalenková (2-Běl.) - Burrageová (Brit.) 6:3, 6:2, Samsonovová (14-Rus.) - Korpatschová (Něm.) 6:3, 6:3, Čeng Čchin-wen (23-Čína) - Kanepiová (Est.) 6:2, 3:6, 6:2, Stearnsová (USA) - Tausonová (Dán.) 6:3, 6:0, Boulterová (Brit.) - Wang Ja-fan (Čína) 5:7, 6:1, 6:4, Bronzettiová (It.) - Lysová (Něm.) 6:3, 6:2, Bouzková (31-ČR) - Martičová (Chorv.) 6:1, 6:2, Svitolinová (26-Ukr.) - Pavljučenkovová (Rus.) 5:7, 6:4, 6:4, Džábirová (5-Tun.) - Nosková (ČR) 7:6 (9:7), 4:6, 6:3, Kasatkinová (13-Rus.) - Keninová (USA) 2:6, 6:4, 6:4, Pegulaová (3-USA) - Tigová (Rum.) 6:3, 6:1, Minnenová (Belg.) - Vickeryová (USA) 6:3, 4:6, 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo:

Sie Šu-wej, Wang Sin-jü (8-Tchaj-wan/Čína) - L. Fruhvirtová, Osoriová (ČR/Kol.) 4:6, 7:5, 6:2, Dabrowská, Routliffeová (16-Kan./N. Zél.) - Detiucová, Davisová (ČR/USA) 4:6, 6:1, 6:0.

Smíšená čtyřhra - 1. kolo

Matteková-Sandsová, Murray (USA./Brit.) - Siniaková, Melo (ČR/Braz.) 7:6 (7:4), 0:6, 10:4.