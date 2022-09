Obhájce Talent bude mít ve Velké pardubické čtrnáctku, startovat by mělo 15 koní

Praha - Obhájce vítězství Talent poběží Velkou pardubickou s číslem čtrnáct. Rozhodlo o tom dnešní losování nejslavnějšího překážkového dostihu v Česku, který se uskuteční v neděli 9. října. V jeho startovní listině je aktuálně patnáct koní. Z původně přihlášených sedmnácti byli vyškrtnuti irský bělouš Young Dev a svěřenkyně Josefa Váni mladšího Santa Klara, která měla být jedinou klisnou v závodě.

Vedle jedenáctiletého Talenta, v jehož sedle stejně jako loni bude Pavel Složil mladší, je ve startovní listině z minulých vítězů Velké pardubické ještě No Time To Lose. Šampion z roku 2017, kterého trénuje Josef Váňa starší, odstartuje s jedničkou.

Na rozdíl od rovinových dostihů ale nejsou při těch překážkových čísla až tak podstatná. "Určitě tím nedojde k žádnému ovlivnění dostihu, protože to není ze startovních boxů. Jen mohou být důležitá, když si někdo přeje nějaké číslo, že mu přináší štěstí," poznamenal na dnešní tiskové konferenci žokej Josef Bartoš, trojnásobný vítěz Velké pardubické.

Bartoš tentokrát bude v sedle Brunch Royala, který je podle aktuálních sázkových kurzů druhým favoritem hned za Talentem. Devítiletý kůň stáje Scuderia Aichner zatím v Česku nestartoval. "Je to kůň s úspěšnou mezinárodní účastí v krosech ve Francii i v Itálii. Ve Francii běhal s dobrými krosaři. Má jednu z největších kvalit v poli," řekl Bartoš. Je zvědavý, jak se Brunch Royal vypořádá s premiérovým startem na distanci 6900 metrů a náročnými pardubickými oranicemi, s nimiž nemá žádnou zkušenost. Vylosoval si šestku. "Je to číslo, které v mém životě nic neznamená," poznamenal žokej, který se po červnovém těžkém zranění dokázal vrátit do formy a o víkendu vyhrál s L'Estranem počtvrté za sebou Velkou cenu Merana.

Po odhlášení Young Deva bude startovní pole bez zahraničních hostů. Patnáct účastníků považuje Bartoš za ideální počet. "Není to ani málo, ani moc. Byl bych rád, kdyby patnáct koní bylo v cíli, aby ten dostih prošel bez zranění a bez pádu," řekl. Černým koněm dostihu je pro něj Mr. Spex. "Už ukázal svou kvalitu, několikrát byl jen těsně za těmi nejlepšími," uvedl. První výhru na Velké pardubické by přál žokeji Jaroslavu Myškovi, který bude v sedle vítěze zářijové kvalifikace Imphala.

V pořadí 132. ročník Velké pardubické se Slavia pojišťovnou se letos uskuteční bez jakýchkoliv omezení a vrátí se k pětimilionové dotaci z doby před koronavirovou pandemií. V minulých dvou sezonách se běhalo o tři miliony korun.

Startovní listina 132. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou (6900 m, dotace pět milionů korun):

1. No Tme To Lose (ž. Ondřej Velek, stáj Paragan Horseboxes), 2. Argano (ž. Martin Liška, Marek Šimák), 3. Stretton (ž. Thomas Garner/Brit., Nýznerov), 4. Impahl (ž. Jaroslav Myška, Quartis-Zámecký vrch), 5. Kaiserwalzer (am. Patrick Mullins/Ir., DS Millenium), 6. Brunch Royal (ž. Josef Bartoš, Scuderia Aichner), 7. Mr. Spex (ž. Lukáš Matuský, Lokotrans), 8. Chicname De Cotte (ž. Ludovic Solignac/Fr., Quartis-Zámecký vrch), 9. Dusigrosz (ž. Marek Stromský, Joly), 10. Dulcar De Sivola (Josef Borč, DiJana Dobšice), 11. Sacamiro (Jakub Kocman, Jezdecký oddíl Beňov), 12. Lombargini (ž. Jan Odložil, EŽ Praha), 13. Star (ž. Jaroslav Brečka, MPL Racing), 14. Talent (ž. Pavel Složil ml., DS Kabelkovi), 15. Player (ž. Marcel Novák, Nýznerov).