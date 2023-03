Obhájce Staněk se na HME trápil v kvalifikaci, ale postoupil jako šestý

Istanbul - Obhájce titulu Tomáš Staněk po protrápené kvalifikaci postoupil do finále koule na halovém mistrovství Evropy. V Istanbulu se zachraňoval posledním pokusem. Při něm poslal kouli do vzdálenosti 20,70 metru a vzhledem ke startovnímu pořadí měl okamžitě postupovou jistotu. Nakonec do osmičlenného finále prošel jako šestý. V rozběhu neuspěl půlkař Filip Šnejdr. Z českých atletů se v dnešním programu ještě představí mílaři Filip Sasínek a Jan Friš.

Staněk na posledních třech halových mistrovstvích Evropy získal medaili, naposledy v Toruni tu nejcennější. V první fázi soutěže v Istanbulu nejprve přešlápl, a pak si připsal pokus dlouhý 20,09 metru, který ho na postupové osmé příčce udržel jen chvíli. V poslední sérii mu šlo o všechno. I když je výkon 20,70 výrazně horší než jeho obvyklé vítězné pokusy z letošních halových mítinků, na postup do stačilo.

V rozhovoru pro Českou televizi přiznal, že po perfektním rozcvičování, kdy mu koule lehce létala za kvalifikační limit 21,20 metru, přistoupil k pokusům špatně. "Můžu děkovat bohu, že tím posledním pokusem, kterej byl strašnej, to vyšlo. Říkal jsem si, že aspoň těch dvacet a půl musím hodit a hlavně abych nepřešlápl," uvedl. Litoval své fanoušky. "Chtěl bych se všem u televize a u výsledků omluvit za ten infarktový stav. Mně taky trošku ještě klepe srdíčko," dodal.

Někteří spolufavorité kvalifikačním sítem neprošli. Ani jeden platný pokus nezaznamenali Polák Michal Haratyk a Srb Armin Sinančevič. Pod čarou skončili Ital Nick Ponzio a Portugalec Francisco Belo. Kvalifikaci vyhrál výkonem 21,46 Ital Zane Weir.

V úvodním rozběhu závodu na 800 metrů startoval Šnejdr a obsadil čtvrtou příčku. Z každého z pěti běhů postupovali do semifinále dva nejlepší a další dva díky času. Šnejdr se časem 1:48,35 nějakou dobu držel na postupové příčce, ale nakonec byl druhý pod čarou.

"Nakonec to nebylo tak špatné, jak jsem si myslel. Ten postupový čas (1:47,82) nebyl tak daleko, ale nemyslím si, že by to z toho rozběhu šlo běžet," poznamenal.